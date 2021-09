Williams-teambaas Jost Capito heeft uitleg gegeven over de keuze voor Red Bull-reservecoureur Alexander Albon ten opzichte van Nyck de Vries. Met name de ervaring speelde een rol bij het besluit om voor Albon te gaan, maar dat betekent volgens Capito niet dat De Vries het slecht zou doen: “Hij verdient een zitje in de Formule 1.”

Woensdag maakte Williams bekend dat Alexander Albon zijn terugkeer zal maken in de Formule 1. Hij moest dit seizoen zijn Red Bull-zitje afstaan aan Sergio Pérez en kwam zelf zonder stoeltje te zitten. Vanaf 2022 zal hij dus weer fulltime actief zijn in de Formule 1, al is dat dus wel bij Williams. Daarvoor heeft Red Bull Albon wel los moeten laten, al heeft het team wel aangegeven dat de twee een band houden en er eventuele opties voor de toekomst zijn.

Dat het Williams-zitje naar Albon ging was slecht nieuws voor Formule E-wereldkampioen Nyck de Vries. Hij werd ook in verband gebracht met het zitje bij Williams, maar greep dus mis. Maar volgens teambaas Jost Capito heeft dat niets te maken met een gebrek aan talent.

“Ik denk dat hij blij zal zijn om hem nog een seizoen in de Formule E te hebben”, zegt Capito tegen Motorsport Week, doelend op Mercedes-teambaas Toto Wolff. Hij gaf al aan dat hij De Vries zijn kans in de Formule 1 gunde, maar dat hij hem niet uit het Mercedes Formule E-team wilde zien vertrekken. “Aan de andere kant zou Nyck een zitje in de Formule 1 verdienen, daar bestaat geen twijfel over”, aldus Capito. “Maar als we ervaring moeten meewegen dan heeft Alex een duidelijk voordeel. Dat betekent niet dat hij slechter zou zijn geweest in dat zitje. Uiteindelijk begrijpt Toto ook wel dat wij geen B-team zijn, dat we geen satellietteam zijn en dat we beslissingen moeten nemen die goed zijn voor ons. Hij respecteert dat volledig.”

Foto: BSR Agency