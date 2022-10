Het lijkt niet lang meer te duren voordat Williams haar tweede coureur voor 2023 aankondigt. Teambaas Jost Capito hint er in Austin naar dat er zaterdag wel nieuws naar buiten kan komen. Gezien de timing van die aankondiging lijkt de kans groot dat het om Logan Sargeant gaat.

Williams maakte recentelijk bekend dat het na dit seizoen afscheid neemt van Nicholas Latifi. Alexander Albon kon wel op een contractverlenging rekenen, maar weet nog niet wie zijn teamgenoot voor 2023 wordt.

Daar kan echter snel verandering in komen. Williams-teambaas Jost Capito hint namelijk naar een rijdersaankondiging op zaterdag in Austin. Gevraagd wanneer er nieuws kan komen over de tweede rijder, antwoordt hij: “Volg het nieuws en wellicht zie je zaterdag wat verschijnen.”

De timing van die aankondiging, mocht het inderdaad om een rijdersaankondiging gaan, doet vermoeden dat het dan om Williams-junior Logan Sargeant gaat. Sargeant, die vrijdag de eerste Amerikaanse coureur sinds 2015 was die in een Formule 1-training reed, staat op poleposition voor dat tweede Williams-zitje.

Dat de Amerikaan in Austin aangekondigd zou worden voor het seizoen 2023, dat drie Formule 1-races op Amerikaans grondgebied telt, is voor Williams uiteraard de perfecte timing. Het is echter ook een vraagteken, aangezien Sargeant nog niet over genoeg superlicentiepunten beschikt. Hij staat momenteel derde in de Formule 2 en zou op die manier wel genoeg punten pakken, maar mocht hij buiten de top-vijf vallen wordt het een lastig verhaal.

Sargeant heeft nu 27 superlicentiepunten achter zijn naam en krijgt er voor zijn VT1-deelname met Williams nog één bij. Hij heeft daardoor nog twaalf punten nodig, maar kan er nog twee bij krijgen als hij zonder strafpunten blijft. Dan heeft hij er nog maar tien nodig en heeft hij aan de zesde plaats in de Formule 2 genoeg voor een superlicentie. Sargeant heeft 135 punten, Liam Lawson op de zevende plek heeft er 123. Het seizoen telt nog één sprintrace en één hoofdrace, waardoor Sargeant geen punten kan laten liggen.