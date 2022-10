Wie de nieuwe teamgenoot van Alexander Albon bij Williams wordt in 2023, is nog niet bekend. Wel heeft het team enkele verwachtingen van die coureur: “We hebben iemand nodig die Alex elke race pusht.”

Williams moet op zoek naar een tweede coureur nu het team na dit seizoen afscheid neemt van de tegenvallend presterende Nicholas Latifi. Het team heeft al enkele coureurs op het oog, waarbij Williams-junior Logan Sargeant voorlopig – als hij genoeg punten voor de superlicentie haalt – op poleposition staat voor het zitje naast Alexander Albon. Maar mocht Mick Schumacher zijn zitje bij Haas verliezen, heeft Williams ook interesse in de Duitser.

Wie het ook wordt, voor die nieuwe teamgenoot van Albon heeft Williams wel enkele wensen. “We hebben iemand nodig die Alex pusht en elke race met hem strijdt”, zegt head of vehicle performance Dave Robson. Idealiter, stelt Robson, streeft die coureur ‘dezelfde kenmerken’ van de auto na. “Wat we willen is dat we twee competitieve coureurs hebben die elkaar richting Q2 of Q3 pushen.”

Voor Williams was het na het vertrek van George Russell naar Mercedes even wennen met Albon als nieuwe leider. Maar Albon heeft dat goed opgepakt, meent Robson. “Het was jammer om George en al zijn input te verliezen, maar Alex weet hoe snelle auto’s aanvoelen en heeft zich goed aangepast.”

Albon heeft, zo geeft Robson aan, de juiste balans gevonden bij Williams. “Hij heeft een grote invloed, werkt hard en stimuleert ons.” Uiteindelijk zijn de verschillen tussen Albon en Russell niet zo groot, stelt Robson. “Ze zijn evenveel gemotiveerd en willen allebei hetzelfde bereiken”, zegt Robson. Maar als het op persoonlijkheid aankomt, zijn de twee ‘behoorlijk verschillend’.

“Alex kan overkomen als een heel stille, zachtaardige en zeer vriendelijke jongen. Dat is hij ook, maar tegelijkertijd pusht hij hard.” Het is volgens Robson ‘onvermijdelijk’ dat het wat tijd kost om aan elkaar te wennen en elkaar te begrijpen. “Maar er zijn genoeg overeenkomsten; Alex kan ons pushen en verdergaan waar George was gebleven.”