Williams heeft interesse in Mick Schumacher voor 2023, maakt teambaas Jost Capito bekend. Volgens hem zou de ‘erg snelle’ Duitser op het lijstje moeten staan van alle teams die nog een zitje vrij hebben voor volgend seizoen.

Williams is een van de teams waar nog vraagtekens zijn over de rijdersline-up voor 2023. Alexander Albon heeft wel al een contractverlenging gekregen, maar dat geldt niet voor de worstelende Nicholas Latifi. Het heeft er alle schijn van dat de Canadees op zoek kan naar wat anders, maar dan is het nog wel de vraag wie zijn vervanger zou worden, met veel gegadigden voor dat zitje.

“Natuurlijk kijk je naar wat de andere coureurs doen”, zegt Williams-teambaas Jost Capito tegen de Duitse tak van Sky Sports. “Voor ons staat de tweede coureur nog niet vast. Wij houden al onze opties open en er zijn vele mogelijkheden. Enerzijds zijn er ervaren coureurs die nog nergens getekend hebben, maar er zijn ook veel opkomende coureurs als je ziet wat er in de Formule 2 gebeurt. Er zijn een aantal goede coureurs die een plaats in de Formule 1 verdienen”, aldus de Duitser.

Net als Haas heeft Williams geen haast bij het vastleggen van die tweede coureur voor 2023. “We moeten ook zien wat de andere teams doen. We hebben ook contacten met de andere teambazen en je weet relatief goed wat er op de achtergrond speelt”, legt Capito uit.

Een van de coureurs waar Williams het vizier op heeft gericht, is Mick Schumacher. De Duitser heeft bij Haas een aflopend contract en met het wegvallen van de steun van de Ferrari Driver Academy eind dit jaar, is het nog maar de vraag of hij bij het Amerikaanse team blijft.

Waar Haas-teambaas Günther Steiner niet razend enthousiast is over Schumacher, is Capito dat wel. “Mick is erg snel en een goede kerel. Hij zou op elke lijst moeten staan van teams die nog een zitje vrij hebben.”