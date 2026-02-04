Is de FW48, de nieuwe bolide van Williams, nu wel of niet te zwaar? De geruchten over het gewicht van de 2026-uitdager van het team deden de ronde, nadat de renstal besloot om niet mee te doen aan de shakedown in Barcelona. Teambaas James Vowles maakt zich echter geen zorgen over eventueel overgewicht van de bolide, die momenteel slechts 4,4 kilo zwaarder weegt dan het toegestane minimum: ‘Niemand weet – en ik bedoel echt niemand – wat de pikorde is’.

Williams was de enige renstal die de shakedown in Barcelona oversloeg. Het Britse team besloot om de testweek over te slaan, om zich zo te kunnen richten op een bredere voorbereiding van het 2026-seizoen. Speculatie over onder meer het gewicht van de gloednieuwe auto begon, en volgens meerdere bronnen zou de FW48 significant meer wegen dan het toegestane minimale gewicht van 768 kilo. Tijdens de season launch van de Britse renstal afgelopen dinsdag maakte teambaas James Vowles een einde aan de geruchten.

Williams bevestigt dat hun 2026-bolide 772,4 kilo weegt – slechts 4,4 kilo meer dan het toegestane minimum. De FW48 is zo enkel 0,4 kilo zwaarder dan de W17, de 2026-auto van Mercedes. “Wat het gewicht betreft, is het moeilijk om daar iets over te zeggen, totdat er twee raceauto’s zijn gebouwd die aan de juiste specificaties voldoen”, vertelt Vowles tijdens de season launch. “Maar zelfs dan, is de vraag: belemmert dat ons nu om competitief te zijn? Niemand weet – en ik bedoel echt niemand – wat de pikorde is, vooral wijzelf niet, omdat we nog niet op het circuit zijn geweest, dus het is moeilijk voor mij om die vraag te beantwoorden.”

‘Weten het pas in Bahrein’

De Williams-teambaas belooft wel dat zijn renstal een ‘agressieve aanpak’ zal inzetten als tijdens de testdagen in Bahrein blijkt dat het gewicht een belemmerende factor zal zijn voor Williams. “We weten pas in Bahrein hoeveel het gewicht precies is”, vervolgt de Brit. “Er is niemand die dat echt weet. Het is onmogelijk om dat te weten, omdat je daarvoor de auto met sensoren in de juiste vorm nodig hebt en die bestaat vandaag de dag nog niet. Als we uiteindelijk boven het streefgewicht uitkomen, dan zullen we vanaf dat moment een agressieve aanpak inzetten om het gewicht te verminderen. Maar ik denk dat alles wat je nu in de media hoort, slechts geruchten zijn.”

