Bij Williams heerst er optimisme over de racepace, maar weten ze tegelijkertijd ook dat de kwalificaties een stuk beter moeten wil het team in de races meer punten gaan scoren. Dat is dan ook precies waar de focus voor de komende races op ligt.

Williams heeft ten opzichte van vorig jaar nog niet de stap gezet die het had willen zetten en staat laatste bij de constructeurs, maar de prestaties op de baan bieden van tijd tot tijd hoop. Zo pakte Alexander Albon in Australië een puntje na een gewaagde pitstopstrategie en kreeg hij er in Miami twee voor de negende plek, nadat Fernando Alonso een tijdstraf had gekregen.

In Barcelona hoopt Williams te zien hoe ver ze in de eerste vijf races zijn gekomen ten opzichte van de testdagen in februari. “De coureurs en engineers kennen de eigenaardigheden en subtiliteiten van dit circuit zeer goed en, hoewel de wagenbalans en het bandengedrag anders zullen zijn dan in februari, hebben we een goed idee van wat we kunnen verwachten en de gebieden waar we aan moeten werken”, legt Dave Robson, head of vehicle performance bij Williams, uit.

“De auto is sinds februari behoorlijk veranderd en de veel warmere baanomstandigheden zullen heel andere problemen met zich meebrengen”, voegt Robson toe. Hij is zeer te spreken over de racepace van Williams in de eerste races van het seizoen, maar weet dat het op zaterdag beter moet. “We hebben een bemoedigende racepace laten zien in de laatste races en onze inspanningen zijn nu gericht op het bereiken van hetzelfde prestatieniveau in de kwalificatie. Als we dat voor elkaar krijgen, staan we er een stuk sterker voor”, aldus Robson.

Alexander Albon heeft een plekje in de top tien als doel voor de Grand Prix van Spanje. “Het zal interessant worden om te zien hoeveel de auto is verbeterd sinds de testdagen. Het is een goed circuit, eentje waar alle coureurs een ontelbaar aantal ronden hebben gereden, meer dan welk circuit dan ook. We verlangen naar punten na Miami, dus dat is ook waar we voor zullen pushen”, aldus de Britse Thai.