Williams versterkt zich met ingenieurs van Red Bull en Renault

Williams heeft zijn technisch team versterkt met twee nieuwe ingenieurs. David Worner, die overkomt van Red Bull/Toro Rosso Synergies, wordt hoofdontwerper. Jonathan Carter, voormalig Renault-ingenieur, zal fungeren als adjunct-ontwerper. Beiden voegen zich in de nabije toekomst bij het team.



Na enkele moeilijke jaren is Williams druk bezig om opnieuw competitief op de grid te verschijnen. Na een nieuwe coureur en verschillende testcoureurs kondigt het team uit Grove vandaag ook twee nieuwe ingenieurs aan.

Lees ook: Williams-coureur Nicholas Latifi maakt racenummer bekend

De eerste aanwinst van Williams is David Worner. Hij treedt in dienst als hoofdontwerper. Worner is momenteel verantwoordelijk voor de samenwerking tussen Red Bull en Alpha Tauri (Red Bull Racing/Scuderia Toro Rosso Synergies, red.) en werkt sinds 1997 in de Formule 1. Sinds 2014 werkte hij in de rol van ‘Deputy Chief Designer’ voor het Oostenrijkse team.

Ook Jonathan Carter voegt zich bij de team uit Grove. Hij komt over van Renault. Bij Williams zal Carter werken als adjunct-ontwerper. Teambaas Claire Williams is tevreden met de versterkingen. “Dave en Jonathan voegen enorm veel ervaring, kennis en vaardigheden toe aan het Williams-team. We zijn verheugd dat ze zich in de nabije toekomst bij ons voegen. Ze zullen nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van de volgende generatie Williams F1-auto’s”, aldus Claire Williams.



Lees ook: Voormalig Williams-ingenieur Smedley: ‘2020 zou nog erger kunnen zijn voor Williams’