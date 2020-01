Williams mag er niet vanuit gaan dit jaar zomaar beter wordt na een desastreus 2019. Dat stelt Rob Smedley, voormalig hoofd van ‘vehicle performance’ bij het team uit Grove. 2020 zou dus nog erger kunnen voor Williams.



Rob Smedley was van 2014 tot 2018 actief als ingenieur bij Williams. Het team is al enkele jaren in verval, ook toen de Brit er zelf nog werkte. “Er was altijd de filosofie dat het niet erger kon worden,” vertelt Smedley, “maar ik ben al even actief in de sport en ik weet, het kan erger worden dan dit.”

“We praten over hoe het niet veel erger kan worden dan 2019, maar dat zeiden we ook over 2018. En over 2017”, gaat Smedley verder. “De realiteit is dat 2020 eigenlijk nog erger zou kunnen zijn voor Williams dan 2019”, aldus Smedley aan Reuters.

“Iemand die denkt dat de problemen bij Williams zomaar even opgelost kunnen worden en ze plots weer kunnen meedoen in de top 5, is heel erg mis”, zegt Smedley overtuigd. “Het is gewoon niet correct.” Williams treedt dit jaar aan met de 20-jarige Latifi en 21-jarige Russell, het minst ervaren duo op de grid.



Smedley zegt nog steeds ‘een band te voelen’ met Williams. Net daarom valt het hem zwaar zijn ex-team zo te zien. “Het is een tragische zaak. Om net daar zo’n achteruitgang te zien is het echt hartverscheurend als Formule 1-liefhebber”, besluit Smedley.

