Claire Williams: ‘Soms moet je tot op de bodem zinken’

Claire Williams zegt dat het testdebacle van haar team in 2019 niet opnieuw mag gebeuren. Toch was de tegenslag nuttig om te zwakke punten van haar team bloot te leggen. Williams omschrijft het als volgt: “Soms moet je tot op de bodem zinken. Als je niet tot op het bot kan gaan zullen die problemen namelijk opnieuw boven water komen.”

Williams kende een dramatische start in 2019 toen de FW42 te laat klaar was en het team uit Grove de start van de eerste testweek in Barcelona miste. Een trend die Williams de rest van het seizoen niet kon doorbreken. 2019 was uiteindelijk Williams’ slechtste seizoen ooit met amper een punt in 21 races. “Dit kan niet meer gebeuren”, stelt Claire Williams bij Motorsport.com, “maar soms moet je tot op de bodem zinken om echt te weten waar je problemen liggen.”

Achteraf ziet de teambaas het als een leerzame ervaring.”We hebben na de wintertests een grondige review gemaakt van elk proces dat mede verantwoordelijk was voor die uitkomst”, legt ze uit. “Dat was een heel nuttige oefening, want die heeft al onze zwakke plekken blootgelegd en dat heeft ons in staat gesteld om oplossingen aan te brengen. Als je niet tot op het bot kan gaan zullen die problemen namelijk opnieuw boven water komen.”

Met de ervaring van 2019 wil het team dezelfde fouten voorkomen. “We hebben nu veel plannen in werking gezet om onze zwakke punten aan te pakken die de problemen hebben opgeleverd. Dat vergt tijd, maar we hebben snel geantwoord zodat we niet meer zo diep kunnen zakken als vorig jaar”, besluit Williams.

