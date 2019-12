Williams: ‘We hebben aangetoond dat we vechters zijn’

Claire Williams, adjunct-teambaas van Williams, zegt dat het team dit seizoen heeft aangetoond dat ze vechters zijn. Volgens Williams is het team achter de schermen hard bezig om ervoor te zorgen dat ze volgend jaar ‘veel vrolijker’ zullen zijn na een teleurstellend seizoen.

Williams kwam dit seizoen tot slechts één punt dankzij Robert Kubica. Het Britse team besloot daarnaast bij de Grand Prix van Rusland om de Pool uit voorzorg naar binnen te halen vanwege een gebrek aan reserveonderdelen. Het seizoen was dan ook zeer teleurstellend voor Williams, maar adjunct-teambaas Claire Williams wil vooral naar de positieve punten kijken van dit seizoen.

”Het is een zeer uitdagend jaar geweest voor het team”, zegt Williams tegen Racefans.net. ”Maar zelfs als je een lastig jaar hebt gehad moet je er de positieve dingen uit halen. Iedereen hier bij Williams heeft geweldig werk geleverd door naar de problemen te kijken, er realistisch en eerlijk over te zijn en ongelooflijk hard te werken om ze op te lossen”, aldus de adjunct-teambaas.

‘We zijn vechters’

Volgens Williams wordt er achter de schermen hard gewerkt om ervoor te zorgen dat volgend seizoen beter zal verlopen. ”Er is veel werk gaande in de fabriek om ervoor te zorgen dat we dingen kunnen veranderen en dat we volgend jaar veel vrolijker zijn. Helaas zien de mensen die op zondagmiddag naar de tv kijken dat niet. Voor mij is een van de beste dingen van dit seizoen dat we hebben aangetoond dat we vechters zijn. We geven niet op en als het zwaarder wordt, vechten we nog harder”, aldus Williams.

”Je kan alleen maar succes opbouwen als je door lastige tijden gaat omdat je moet leren van je fouten. Dat proces hebben we dit jaar zeker doorlopen. Het team heeft geweldig werk verricht om het moreel te behouden. Ik denk dat dat ons verder zal brengen in wat ik hoop een veel beter seizoen”, blikt Williams vooruit op 2020.

