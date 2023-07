Het leek zo mooi samen te vallen: de 800e Grand Prix van Williams met het circuit van Silverstone als decor. Door de afgelasting van de Grand Prix van Emilia-Romagna in mei is het dit weekend echter in eigen land ‘slechts’ race nummer 799 voor de vermaarde Britse renstal. Het mag de pret niet drukken: met een speciale livery wordt alvast het jubileumfeestje gevierd.

Een eerbetoon aan de Britse geschiedenis, een eerbetoon ook aan de inmiddels overleden oprichter Sir Frank Williams. Zo typeert het team van Williams de onder meer met de Britse vlag opgesierde bolide. Die wordt speciaal voor dit weekend in gebruik genomen.

Door het niet doorgaan van de race in Imola – zware regenval en hevige overstromingen maakten de wedstrijd onmogelijk – is de 800e Grand Prix ineens niet in Engeland, maar in Hongarije. “We vieren het nu gewoon beide raceweekenden”, laat Williams weten in een verklaring. “Dat doen we zodat onze fans in het Verenigd Koninkrijk ook deel uit kunnen maken van dit bijzondere moment.”