De langzame weg terug omhoog lijkt in gang te zijn gezet bij Williams, toch zit het team nu al vol vertrouwen over de toekomst. Volgens CEO Jost Capito wordt Williams namelijk ‘hét team waar coureurs naartoe willen’.

George Russell speelt een centrale rol in de mogelijke verschuivingen die we volgend jaar zullen zien. Zijn contract bij Williams, waar hij twee jaar geleden als Mercedes-junior geplaatst werd, verloopt eind dit seizoen. Maar niet alleen zijn contract, ook het contract van beide Mercedes-coureurs, Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, verlopen dit seizoen. Laatstgenoemde moet vrezen voor zijn zitje waarbij Russell de topfavoriet is, maar daardoor zou er ook weer een plekje vrijkomen bij Williams.

Lees ook: Wolff: ‘Mercedes houdt bij rijderskeuze 2022 rekening met pech van Bottas’

Dat team maakt zich echter nog weinig zorgen over de line-up voor 2022. “Ik denk dat we wat tijd hebben”, vertelt CEO Jost Capito. “Als ik zie wat de contacten zijn, dan lijkt Williams hét team te zijn waar coureurs naartoe willen. Ze zien wat de eigenaren in het verleden hebben gedaan en wat zij nu doen. Ze zien de investeringen, ze zien de veranderingen binnen het team, ze zien dat de sfeer goed is en weten dat Williams goed voor zijn coureurs en teamleden zorgt.”

“Ik ben ervan overtuigd dat Williams de komende maanden steeds aantrekkelijker wordt voor coureurs”, vervolgt Capito. “Dat is waarom we geen haast hebben.”

Foto: Motorsport Images

Opties voor Bottas

De geruchten rondom Bottas’ Mercedes-zitje nemen alsmaar toe. Volgens bronnen van het Duitse RTL staan er op Paul Ricard gesprekken ingelast tussen Bottas en teambaas Toto Wolff. Het onderwerp: Bottas’ toekomst bij het team. Mercedes zou na de tweede Oostenrijkse race (op 4 juli) een beslissing nemen. Zo heeft Bottas nog even de tijd zich te bewijzen. Maar, rept RTL veelzeggend: deze tijd zou Bottas vooral gegund zijn om elders een zitje te zoeken.

Lees ook: Geruchten nemen toe: ‘Bottas is verteld dat Russell hem in 2022 vervangt bij Mercedes’

Mocht het zover komen dat Russell naar Mercedes trekt, dan kan Bottas de omgekeerde weg bewandelen. De Fin keert dan weer terug bij zijn oude werkgever, waar hij van 2013 tot en met 2016 voor reed. Veel andere opties lijken er voor de ervaren Bottas niet te zijn. Mogelijk komt er bij Alfa Romeo nog een plekje vrij aangezien het contract van zowel Kimi Räikkönen als Antonio Giovinazzi dit jaar verloopt, verder zitten alle andere coureurs voorlopig nog goed bij hun teams.