Het Williams Formule 1-team heeft de ambitieuze doelstelling om tegen het einde van het huidige decennium klimaatpositief te werken. Dat betekent dat het bedrijf meer koolstofdioxide uit de atmosfeer haalt dan dat het zelf produceert.

Williams Racing is het eerste team in de Formule 1 dat het United Nations Sports for Climate Action Framework heeft ondertekend, een ambitieus klimaatprogramma van de Verenigde Naties. Om de doelstelling te bereiken heeft de renstal uit Grove vijf pijlers gedefinieerd. Dat zijn klimaatactie, beheer van biodiversiteit, duurzame innovatie, toegang tot de industrie voor iedereen en leiderschap gedreven door een missie.

Foto: Williams Racing

Vage begrippen, maar concreet komt het er op neer dat Williams onder andere gaat zorgen voor het behoud van de biodiversiteit op de campus in Grove, het energieverbruik wil verminderen en de uitstoot van koolstofmonoxide gaat compenseren die bij het reizen van en naar Grands Prix vrijkomt.

“Williams Racing is een pionier in de Formule 1 en de racewereld”, zegt CEO Jost Capito over het plan. “Het heeft een sterk verleden in het ontwikkelen van Formule 1-technologie en het overbrengen daarvan op sectoren als elektrisch vervoer, transport en energie.” Volgens Capito is het hoog tijd dat de Formule 1 z’n steentje bijdraagt aan zaken als klimaatbescherming. “We leven in een tijd waarin onze planeet en maatschappij sneller dan ooit veranderen. Als team willen we grenzen verleggen en de toon zetten voor duurzaamheid in de wereldwijde autosport en de auto-industrie in het algemeen.”

Daarbij is niet over één nacht ijs gegaan. Williams heeft grondig onderzoek gedaan naar wat de mogelijkheden die het heeft om duurzamer te worden. ”Voortbordurend op de vooruitgang die de wereldwijde autosportindustrie de afgelopen jaren heeft geboekt op het gebied van duurzaamheid, hebben we de tijd genomen om onze hele operatie grondig te analyseren. We hebben een uitgebreide en doelgerichte strategie ontwikkeld om onze duurzame transformatie te versnellen.”

Lees ook: Formule 1 neemt voortouw bij ontwikkeling volledig schone brandstof

Williams is het eerste team dat zich zo uitspreekt over duurzaamheid, maar ook de Formule 1 zelf zit niet stil. De sport ziet een belangrijke rol weggelegd bij het verduurzamen van de wereldwijde transportsector. Daarvoor steekt het de komende jaren samen met de teams en brandstofleveranciers veel geld en tijd in het ontwikkelen van volledig synthetische en duurzame brandstoffen.