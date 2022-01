Voor Williams is het nieuwe jaar prima van start gegaan. De Engelse renstal heeft voor een Amerikaanse rechtbank z’n gelijk gehaald in een rechtszaak tegen voormalig titelsponsor Rokit en dat levert het team ruim 35,5 miljoen dollar op.

De samenwerking tussen Williams en ROKIT dateert van begin 2019. Het Amerikaanse telecombedrijf zou vanaf dat seizoen de nieuwe titelsponsor van het team worden. In eerste instantie werd een samenwerking voor drie seizoenen aangegaan. Maar al gedurende het eerste jaar werd besloten om het contract te verlengen tot eind 2023.

Zover kwam het echter nooit. Al na één jaar besloot Williams de logo’s van ROKIT van de wagens te halen, omdat het bedrijf van het beloofde bedrag slechts één miljoen dollar had overgemaakt.

Williams spande daarop in Engeland een rechtszaak aan tegen ROKIT. Het team claimde dat de Amerikanen niet aan hun verplichtingen hadden voldaan en eiste alsnog de achterstallige betalingen op. De Engelse rechter gaf Williams vorig jaar gelijk, maar ROKIT ging niet tot betaling over. Williams startte daarop een nieuwe procedure in de Verenigde Staten.

In die zaak heeft Williams nu dus alsnog gelijk gekregen. Het Amerikaanse hof verwierp het argument van ROKIT dat het juist Williams was die na 1 januari 2020 niet aan de verplichtingen had voldaan (door het logo van de auto te verwijderen). Ook merkte het hof op dat ROKIT in 2019 “ondubbelzinnig” had beloofd het team volledig te betalen.

