De kop is er officieel af: om 10.00 uur lokale tijd is woensdag in Bahrein het nieuwe Formule 1-jaar in gang geschoten. Op de woestijnbaan draaien de teams drie dagen lang overuren om data te verzamelen. Wij zochten de mooiste foto’s uit van de eerste sessie: van Ayao Komatsu tot de vloer van Williams FW46, van Max Verstappens RB20 tot George Russell in de schemering.

Ayao Komatsu ziet in zijn nieuwe rol als teambaas van Haas F1 dat het goed is in de garage. Maar er wacht de renstal, zo is hem wel duidelijk geworden, nog een hoop werk. FOTO: Motorsport Images

Flow-vis, waarmee wordt verduidelijkt hoe de luchtstromen over de auto verlopen, komt bij elke testsessie wel ergens tevoorschijn. Zoals in Bahrein bij de Kick Sauber C44 van Zhou Guanyu. FOTO: Motorsport Images

Ontwerper Adrian Newey en Christian Horner (r) arriveerden gezamenlijk op het circuit. De Britse teambaas van Max Verstappen staat sinds enkele weken in het middelpunt van de belangstelling vanwege vermeend seksueel overschrijdend gedrag. FOTO: Motorsportimages

Zo ziet de vloer van de Williams FW46 eruit. Met dank aan Alex Albon, die een uitstapje maakte. FOTO: Motorsport Images

Ferrari kwam op de eerste dag met een bijzonder ontwerp van een aero-rake, ontworpen om stromingsstructuren te meten, op de proppen. FOTO: Motorsport Images

Dan Fallows, Aston Martins technisch directeur, checkt langs de baan in alle rust de modellen van de concurrentie. FOTO: Motorsport Images

Lando Norris wordt in 2024 gezien als een belangrijke uitdager voor de Red Bulls. Achter zijn vriend Verstappen klokte hij in de MCL38 op een seconde de tweede tijd. FOTO: Motorsport Images

Onvermijdelijk: de mediaverplichtingen. Ook voor Kevin Magnussen is het seizoen wat dat betreft weer begonnen. FOTO: Motorsport Images

George Russell rijdt namens Mercedes de schemering tegemoet. Mooie lucht, aangenaam weer en veel kilometers gereden. Morgen is er weer een dag. FOTO: Motorsport Images

