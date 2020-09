‘Wintertest van drie dagen in Bahrein, Barcelona of Jerez in 2021’

De kans is groot dat er volgend jaar geen wintertest van zes, maar slechts drie dagen wordt afgewerkt. Bahrein, Barcelona en Jerez zijn daarbij de gegadigden om de driedaagse test te organiseren.

Dat bericht het doorgaans goed geïnformeerde Auto, Motor und Sport. De Formule 1 stuurde eerder al aan op een kortere wintertest: om de kosten te besparen, en omdat het huidige seizoen langer doorloopt dan normaal – beide factoren vanwege de coronacrisis.

Er zou zelfs gesproken zijn over het helemaal schrappen van de wintertest – ook omdat in 2021 in principe met de auto’s van dit jaar zou worden gereden – maar inmiddels zijn er toch weer enkele reglementswijzigingen doorgevoerd. Daaronder een serieuze afname van het downforceniveau door veranderingen aan de vloer en diffuser. Reden genoeg voor de teams om toch te willen testen.

Volgens Auto, Motor und Sport zou verder met name McLaren hebben aangedrongen op het doorgaan van de wintertests, omdat dat team in 2021 van Renault- naar Mercedes-motoren overstapt. De renstal uit Woking staat dus voor de grootste technische uitdaging.