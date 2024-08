Red Bull heeft een dag met wisselvallige resultaten op het circuit in Monza beleefd. Max Verstappen sloot de eerste vrije training af als eerste, maar in de tweede sessie heeft hij niet kunnen imponeren met een representatieve tijd. De tweede sessie van Sergio Pérez is beïnvloed door een versnellingsbakwissel.

Kwalificatiesimulatie

Helmut Marko heeft toegelicht dat Verstappen tijdens de kwalificatiesimulatie in de eerste sessie een fout heeft gemaakt in de Parabolica. Later heeft de Nederlander zijn tweede poging gemist door een crash van Kevin Magnussen. Toch heeft de auto, vooral tijdens de longrun, een sterke indruk achtergelaten. Volgens de Red Bull-adviseur lijkt de situatie slechter dan deze in werkelijkheid is. “Verstappen’s prestaties tijdens de longrun waren veelbelovend, met een sterke positie voordat de banden begonnen te degraderen.”

‘Balans is veelbelovend’

Hoewel de tweede vrije training minder succesvol is verlopen door incidenten, heeft Marko zijn optimisme uitgesproken voor de rest van het weekend. Hij heeft aangegeven dat de balans van de auto vanaf het begin veelbelovend is geweest en ziet de derde vrije training als een kans om verdere verbeteringen door te voeren. Het team hoopt de afstellingen op tijd te optimaliseren om competitief te zijn tijdens de race.

