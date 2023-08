De financiële situatie van Williams gaat de komende tijd niet verbeteren, ondanks een verzoek aan de andere teams om hen wat tegemoet te komen. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is daar een hele simpele verklaring voor: de andere teams zagen vooral kansen voor zichzelf.

James Vowles heeft dit jaar ontdekt dat hem een flinke taak staat te wachten als teambaas van Williams. Niet lang na zijn aanstelling kwam Vowles al tot de conclusie dat de faciliteiten van het team hopeloos verouderd zijn. Het is goed mogelijk om dat allemaal te renoveren en gelijk te trekken met de topteams, en volgens de teambaas heeft Williams daar ook wel het geld voor. Maar daar gaan de financiële regels van de Formule 1 moeilijk doen. Je mag als team namelijk maar een beperkt bedrag per jaar uitgeven aan dit soort zaken. Volgens Vowles zorgt dat ervoor dat het team minstens vier jaar nodig heeft om alles op orde te krijgen, ook al hebben ze de middelen wel om dat binnen één jaar te doen.

Recentelijk heeft Williams bij de F1 Commissie dan ook het verzoek ingediend om het team een vrijstelling van deze regels te geven. Dat verzoek werd afgekeurd, en Wolff weet ook wel waarom. “Iedereen zag zijn kansen schoon”, vertelt de Mercedes-teambaas aan de verschillende media. “Williams vertelde dat hun infrastructuur niet goed genoeg was en dat ze niet mee konden komen met triviale zaken als machines enzo. En toen barstte de discussie los.”

‘Als Williams wat krijgt, willen wij ook wat’

“Andere teams doken daar meteen om hun eigen kansen te verbeteren”, vervolgt Wolff. “Ze zeiden: ‘Oh, wij hebben ook wat meer ruimte nodig in de budgetregels’. En het getal schoot al snel omhoog, van vijftig naar zestig naar zeventig naar negentig miljoen. Plotseling werd er geroepen dat iedereen dan maar vrije hand moet krijgen en de hele regel omgegooid moet worden. Maar daar is helemaal geen reden toe. Er is één team dat het lastig heeft en we moeten hen anders behandelen dan de rest.”

Er werd nog wel gezocht naar oplossingen om Williams wat tegemoet te komen, maar ook dat liep volgens Wolff op niets uit. “Sommige grotere teams zeiden: ‘Als Williams wat krijgt, dan willen wij ook wat’. En daar liep het toen op stuk. We hebben goede, stabiele financiële regels nodig, en je moet met een goed plan van aanpak komen. We kunnen niet iedere twee jaar alles veranderen en iedereen de vrije hand geven. Daar eindigde de discussie dus, maar hopelijk kunnen we toch iets voor Williams vinden.”

