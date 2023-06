Aston Martin zal vanaf 2026 de motoren krijgen van Honda in plaats van Mercedes. Toto Wolff gelooft echter niet dat de overstap komt vanwege een gebrek aan kwaliteit van de Mercedes-krachtbron. Naar zijn idee heeft het alles te maken met de ambities van Aston Martin.

Door samen te gaan werken met Honda komt in 2026 een einde aan de jarenlange deal tussen Aston Martin en Mercedes. Het Duitse merk levert al sinds 2009 motoren aan het team, dat toen nog Force India heette. Maar nu Aston Martin en Mercedes op een vergelijkbaar niveau zitten, is het niet meer logisch om nog motoren van hen af te nemen. “Zo’n sterke organisatie verslaan is ontzettend lastig als je ook afhankelijk bent van hen voor materiaal en onderdelen”, legde CEO Martin Whitmarsh recentelijk uit.

Wolff ziet het dan ook niet als een uithaal naar de kwaliteit van het materiaal van Mercedes. “Ik denk dat we nog steeds competitief zijn als het op de power unit aankomt”, verklaart de teambaas bij Motorsport.com. “Maar zij hebben altijd al een echt zelfstandig team willen zijn, en dat is wat ze nu doen. Ze hebben nu een eigen exclusieve power unit leverancier, ze hebben een eigen brandstofleverancier, ze bouwen een gigantische fabriek die binnenkort actief wordt. Lawrence Stroll denkt niet op kleine schaal. Als je competitief wil zijn en kampioenschappen wil winnen, dan zal je dit soort stappen moeten zetten.”