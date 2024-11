Mercedes-teambaas Toto Wolff baalt ervan dat zijn uitspraken over de ‘houdbaarheidsdatum’ van Lewis Hamilton een eigen leven zijn gaan leiden. De Oostenrijker legde eerder uit dat met de overstap van de Brit naar Ferrari Mercedes het ‘moment waarop we een iconische coureur moeten vertellen dat we willen stoppen’ bespaard is gebleven. Volgens Wolff zijn de quotes echter helemaal uit zijn verband getrokken.

Lewis Hamilton verruilt in 2025 Mercedes voor Ferrari. De Duitse renstal neemt tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi na meer dan een decennium afscheid van de zevenvoudig wereldkampioen. Teambaas Toto Wolff zei eerder in het boek Inside Mercedes F1: Life in the Fast Lane dat het vertrek van Hamilton niet alleen maar een verlies is.

LEES OOK: Wolff probeerde Hamilton niet over te halen: ‘Houdbaarheidsdatum speelde een rol’

“Er is een reden waarom we maar een contract voor één jaar hebben getekend”, vertelde de Oostenrijker toen. “We zitten in een sport waar cognitieve scherpte extreem belangrijk is en ik geloof dat iedereen een houdbaarheidsdatum heeft.” Wolffs opmerking over de houdbaarheidsdatum van Hamilton begon al gauw een eigen leven te leiden in de media. De Oostenrijker baalt ervan dat de quote uit zijn verband is getrokken.

“Weet je, dat was één zin in een boek en er waren 99 zinnen rond het weekend in Brazilië (van, red.) Lewis waarin ik duidelijk opmerkte dat hij de beste coureur aller tijden is”, aldus Wolff, tegenover de media in Las Vegas. “En dat als we hem een snelle auto kunnen geven, hij in staat zal zijn om te winnen, hij in staat is om te vechten voor een kampioenschap, maar we hebben gefaald om dat te doen.”

‘Iedereen heeft een houdbaarheidsdatum’

Toch houdt de Oostenrijkse teambaas vast aan zijn geloof dat iedereen een houdbaarheidsdatum heeft, inclusief hijzelf. “Wat ik zei is dat iedereen een houdbaarheidsdatum heeft en dat je niet van geweldig naar goed wilt gaan. En dat sluit de coureurs niet uit”, vervolgt Wolff “En het is nog steeds iets waar ik achter sta.” Tussen Wolff en Hamilton is in ieder geval alles weer goed, omdat de Oostenrijker meteen de misvatting rondom zijn uitspraken heeft uitgelegd aan de vertrekkend kampioen.

Lees hier alles over de GP van Qatar

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Koop dan NU onze extra kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas.