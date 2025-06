Mercedes-teambaas Toto Wolff is niet te spreken over het protest van Red Bull na de GP Canada. De Oostenrijkse renstal beschuldigde George Russell van ‘onsportief gedrag’, nadat hij, volgens Red Bull, expres op zijn rem had getrapt om voor Max Verstappen een straf uit te lokken. Wolff bestempelt de klacht van het rivaliserende team als ‘kleinzielig’ en ‘onbeduidend’, maar houdt daarbij opvallend genoeg Verstappen zelf uit de wind.

George Russell reed eigenlijk zonder problemen naar de overwinning van de GP Canada, maar zorgde in de slotfase nog wel even voor een opvallend moment. De Mercedes-coureur zou bewust op de rem hebben getrapt, volgens Red Bull om een straf voor Max Verstappen, die achter hem reed, uit te lokken. Door de late safety car was het hele veld op dat moment in elkaar geschoven, en Verstappen kwam daardoor even bij de raceleider langszij. Red Bull pikte de actie van Russell echter niet, en diende na de race een protest in bij de FIA. Het bestuursorgaan wees de ingediende klacht echter af.

LEES OOK: UPDATE: Protest Red Bull afgewezen, Russell blijft winnaar Canadese GP

Mercedes-teambaas Toto Wolff is niet te spreken over het protest van het rivaliserende team. “Ten eerste, duurde het twee uur voordat Red Bull het protest indiende, dat was hun eigen schuld”, reageert de Oostenrijker tijdens de F1: The Movie-première in New York. “Het is eerlijk gezegd zo kleinzielig en onbeduidend. Ze deden het in Miami ook al. Nu hebben ze een tweede protest ingediend. Eentje hebben ze eerder alweer ingetrokken, omdat het belachelijk was.”

Gênant

Het is niet de eerste keer dat Red Bull een protest indient tegen Russell. Tijdens de GP Miami beweerde de Oostenrijkers tegenover de stewards dat de Mercedes-coureur niet genoeg had afgeremd tijdens de gele vlag-situatie. “Red Bull komt steeds met van die rare clausules. Ik denk dat de FIA daar eens naar moet kijken, want het is zo vergezocht dat het is afgewezen”, vervolgt Wolff. “Weet je, je racet, je wint en je verliest op de baan. Dat was een eerlijke overwinning voor ons, zoals er zoveel waren in het verleden. En het is gewoon gênant.”

LEES OOK: Toto Wolff prijst Mercedes-duo na dubbel podium: ‘Overwinning op eigen kracht’

Opvallend bij Wolffs veroordeling van het Red Bull-protest is dat hij coureur Max Verstappen niks aanrekent. Op de vraag of de protesten van Red Bull sneller hadden moeten worden afgewezen, voegt de Oostenrijker er namelijk aan toe: “Een van de protesten trokken ze al snel weer in. Ze hebben het niet eens doorgezet, omdat het onzin was. De tweede kostte ons vijf uur, omdat ik niet eens weet wat ze precies met ‘onsportief gedrag’ of zoiets bedoelen. Waar gaat het over? Wie bepaalt dat? Want ik weet honderd procent zeker dat het Max niet is, hij is een racer. Hij zou nooit een protest indienen voor zoiets triviaals.”

Horner heeft geen spijt

Red Bull-teambaas Christian Horner, die ook bij de première in New York aanwezig was, zegt in ieder geval geen spijt te hebben van het protest. “Een team heeft het recht om dat te doen”, legt de Brit uit. “We zagen iets waarvan we dachten dat dat niet kon. Je kan het dan voorleggen aan de stewards, en dat hebben we gedaan. Daar hebben we geen spijt van.”

Lees hier alles over GP Oostenrijk

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.