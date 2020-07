Wolff bevestigt: ‘Nog geen gesprek gehad met Hamilton over salaris’

Mercedes-teambaas Toto Wolff doet de geruchten dat Lewis Hamilton een hoog salaris zou vragen voor zijn nieuwe contract af als ‘onzin’. Wolff beweert dat hij nog geen gesprek heeft gehad met de zesvoudig wereldkampioen over salariseisen.

Op vrijdag meldde de Daily Mail dat Mercedes niet wilde voldoen aan de salariseisen van Hamilton. Volgens de geruchten zou Hamilton 44 miljoen euro eisen, maar wilde Mercedes niet meer dan de helft bieden. Wolff doet deze geruchten af als onzin.

“Alle geruchten over de contractonderhandelingen, of het nou Lewis is die een lachwekkend hoog salaris eist of dat ik zou zeggen dat het maar de helft wordt, zijn allemaal niet waar”, zegt Wolff tegen Motorsport. “We hebben nog geen enkel gesprek gehad over geld. Het is soms raar om dit soort dingen te lezen in de media terwijl je weet dat het complete onzin is”, aldus Wolff.

‘Stop met dingen te verzinnen’

Wolff verwacht dat de contractonderhandelingen zullen leiden tot een contract waar beide partijen tevreden mee zullen zijn. “Lewis is zich erg bewust van de financiële realiteit van de auto-industrie en de Formule 1. Op dezelfde manier heb ik veel respect voor zijn prestaties en zijn klasse. Daarom denk ik dat dit zal leiden tot een bevredigend resultaat voor iedereen”, sluit de Oostenrijker af.

Hamilton gaf zaterdag zelf al een update over de geruchten. Ook hij ontkende de enorme salariseisen en de gesprekken. “Goedemorgen,” begon Hamilton zijn reactie, “de media schrijven maar over het contract en mijn eisen, maar Toto en ik hebben hier zelfs nog niet over gesproken. Er zijn geen eisen, de gesprekken zijn zelfs nog niet begonnen”, reageerde de wereldkampioen. Hamilton sloot af met een verzoek: “Alsjeblieft, stop met dingen te verzinnen.”

