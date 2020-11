Wolff blij met duo Hamilton-Bottas: ‘Werkt uitstekend’

Sinds 2017 vormen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas een duo bij Mercedes en dat werkt bijzonder goed, stelt Toto Wolff. “Je kan twee alfamannen in een team hebben.”

Tussen 2013 en 2016 vormden Lewis Hamilton en Nico Rosberg een duo bij Mercedes en hoewel de resultaten goed waren, was de sfeer in het team niet al te best. Rosberg werd in 2016 kampioen en kondigde daags na de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi zijn vertrek aan. Valtteri Bottas, die eigenlijk bij Williams zou blijven, werd losgeweekt en sindsdien vormen Hamilton en Bottas een duo bij Mercedes. Toto Wolff is blij met de samenwerking met de Brit en de Fin.

“Je kan twee alfamannen in een team hebben, zolang de dynamiek maar goed is”, stelt Toto Wolff. De combinatie werkt erg goed, meent de Oostenrijker. “Als Lewis een slechte dag heeft, dan heeft Valtteri een goede en als Valtteri een slechte dag heeft, wint Lewis de race. Het werkt gewoon uitstekend”, zegt de teambaas van Mercedes.

