Mercedes-teambaas Toto Wolff is het eens met sportief directeur Ross Brawn dat de directe communicatie tussen de teambazen en de wedstrijdleider, Michael Masi, moet verdwijnen. Wolff benadrukt dat zowel hij als Red Bull-teambaas Christian Horner te ver ging in de communicatie met Masi: “We vechten vurig voor de belangen van onze teams.”

Na de Grand Prix van Abu Dhabi gaf de sportief directeur van de Formule 1, Ross Brawn, aan dat het wel genoeg was met de directe communicatie tussen de teambazen en de wedstrijdleider. “Het voelt alsof je in voetbal onderhandelt met de scheidsrechter”, bekritiseerde de Brit het gedrag van Wolff en Horner. “Het is onacceptabel dat de teambazen Michael tijdens de race zo onder druk zetten. Toto Wolff kan niet eisen dat er geen safety car komt, en Christian Horner kan niet eisen dat de gelapte auto’s erlangs moeten. Dat is ter beoordeling van de wedstrijdleider. Volgend jaar stoppen we met dit contact”, stelde Brawn nadat het in Abu Dhabi opnieuw losging op die directe verbinding.

Dat die directe communicatie volgend jaar verdwijnt, verwelkomt Mercedes-teambaas Toto Wolff. “Ik ben het eens met Ross”, zegt Wolff tegen Motorsport.com. “Maar ik geef Ross en mijzelf evenzeer de schuld omdat wij onderdeel waren van het besluit om meer kanalen uit te zenden met het oog op transparantie en entertainment voor de fans.”

“Er gebeurt veel op de intercom, dat geeft de fans een beetje een overzicht van alle kleine drama’s die plaatsvinden”, vervolgt Wolff. “Bijvoorbeeld als de auto kapotgaat, of als we wat discussies over de strategie hebben. Maar ik denk dat we te ver zijn gegaan. Ik moet mezelf en Christian (Horner, red.) bij de neus nemen. We kregen de kans om direct met de wedstrijdleider te praten en omdat we zo vurig vechten voor de belangen van onze teams, zijn we te ver gegaan”, aldus Wolff, die vindt dat het aan de sportief directeurs moet blijven om contact te zoeken met de wedstrijdleider. “Zij moeten de wedstrijdleider of zijn collega’s wijzen op momenten die zij misschien over het hoofd hebben gezien, maar ze moeten hen niet onder druk zetten of lobbyen.”

