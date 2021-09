Mercedes-teambaas Toto Wolff was na de eerste vrije training op Zandvoort zeer te spreken over het Nederlandse circuit. De Oostenrijker vindt het ‘altijd fijn om hier te zijn’ en noemt het publiek ‘geweldig’: “Iedereen houdt van dit circuit.”

De eerste vrije training op Zandvoort markeerde de terugkeer van de Formule 1 naar Nederland na 36 jaar afwezigheid. Het was een goede sessie voor Mercedes, dat de tijdenlijst aanvoerde met Lewis Hamilton als snelste terwijl Valtteri Bottas de vijfde tijd noteerde op wat een korte sessie zou worden vanwege een langdurige rode vlag veroorzaakt door motorproblemen voor Sebastian Vettel.

“We hebben de overwinning nog niet binnen want het is pas vrijdag, maar ik heb er altijd al van genoten om naar Zandvoort te gaan met de DTM en de Formule 3”, zegt Wolff tegen Sky Sports na de eerste vrije training op Zandvoort. “Ik kan me nog herinneren dat Valtteri hier de Masters twee keer won. Het is altijd fijn om hier te zijn, het publiek is geweldig. Iedereen houdt van dit circuit. Het is supersnel door de duinen en dan heb je ook nog de kombochten.” Wat zijn coureurs van het circuit tot nu toe vinden? “Ik heb nog niet met ze gesproken.”

Naast de aandacht voor de vrije training kon het natuurlijk niet uitblijven dat er een vraag zou komen over de rijderskeuze voor 2022. George Russell gaf donderdag al aan dat hij wel al weet waar hij rijdt in 2022, maar wilde nog niet zeggen waar. “Dat het af is betekent dat er getekend is. En dat is nog niet het geval”, verzekert Wolff. “Jullie hebben allemaal vragen gesteld. Je moet stap voor stap een proces doorlopen en dan is er wel iets om aan te kondigen. Dat proces is er om ervoor te zorgen dat iedereen op de goede plek zit en dat alle contracten getekend zijn.”

