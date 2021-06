Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft toe dat het team snelheid tekort komt in Frankrijk. De Oostenrijker legt uit dat het team niet zoals Red Bull koos voor een low downforce-afstelling omdat het volgens hun simulaties ‘langzamer zou zijn’. Bovendien legt Wolff nog maar eens uit hoe het zit met de chassiswissel en wuift de suggestie dat het op verzoek van een van de twee coureurs zou zijn weg.

Valtteri Bottas begon sterk aan het weekend in Frankrijk terwijl Lewis Hamilton het iets lastiger leek te hebben. In de kwalificatie herstelden ze zich en kwamen ze uiteindelijk tot de tweede en derde startplaats, achter Max Verstappen. Toch moest Mercedes, dat hier de afgelopen twee jaren zeer sterk was, twee tienden toegeven op de Red Bull-coureur. Er is dus nog wel wat werk aan de winkel, weet ook teambaas Toto Wolff.

“Het is een lastig weekend, want we komen gewoon snelheid tekort. Dat is de waarheid”, vertelt Wolff tegen Sky Sports. “Het zag er slechter uit dan waar we uiteindelijk terechtgekomen zijn. Maar we moeten gewoon op alle gebieden tijd winnen. Er is niet één onderdeel waar we niet naar kijken om te verbeteren”, verklapt de Oostenrijker.

In tegenstelling tot Red Bull koos Mercedes er niet voor om met een low downforce-afstelling te rijden. “We geloofden naar aanleiding van onze simulaties dat dat langzamer zou zijn”, legt Wolff uit. “Maar je kan zien dat ze sneller zijn op de rechte stukken. Als we een achtervleugel met weinig downforce zouden monteren, zouden we veel meer verliezen in de bochten. Om dat uit te balanceren, dat is best lastig.”

Opvallende wissel

Deze week gaat er veel aandacht uit naar Mercedes vanwege de opvallende chassiswissel tussen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Bottas rijdt met chassis #06, waarmee Hamilton de eerste vijf races van het seizoen afwerkte. De zevenvoudig wereldkampioen beschikt over chassis #04, het chassis waarmee Bottas de afgelopen vier GP’s reed. Wolff benadrukt desgevraagd nogmaals dat dit een normale gang van zaken is.

“Het punt is dat er altijd wel wat onderdelen zijn waar een coureur naar kijkt, het chassis is daar één van”, legt Wolff uit. “Vroeger zou je kijken of het chassis stijf genoeg was of dat er een soort gremlin in zat. Maar dit seizoen is het heel anders, want je hebt maar vier chassis en ze zijn allemaal van vorig seizoen. We proberen dezelfde kilometerstand te bereiken. Het chassis waarmee Lewis nu rijdt, is het chassis waarmee Bottas in Bakoe reed en dat was echt heel slecht, maar het chassis was goed in Monaco. En vice versa. De chassis zijn getest en er zit geen verschil in.”

De suggestie dat het verzoek van een van de twee coureurs kwam, wuift Wolff weg. “Absoluut niet. Het is een besluit dat het team heeft genomen en de coureurs werden halverwege deze week op de hoogte gesteld. Daar werd geen commentaar op gegeven. Het zit de coureur tussen de oren, als dingen plots niet meer goed voelen. Dat is prima, we hebben ze ook vannacht een chassiswissel aangeboden, maar bleven bij wat we hadden”, verklaart de Mercedes-teambaas.