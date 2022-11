Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft toe dat George Russell ‘misschien een jaar te lang’ heeft moeten wachten op zijn overstap naar Mercedes. Williams was volgens hem wel de ‘beste leerschool die Russell kon hebben’, maar achteraf gezien zat hij daar dus te lang, aldus Wolff.

Russell begon de Grand Prix van Brazilië van de eerste startplek na een sterke sprintrace. In de Grand Prix kon hij het tempo van zaterdag herhalen en behaalde hij zijn eerste Formule 1-zege. Het was bovendien de eerste zege voor Mercedes dit seizoen.

Na het behalen van zijn eerste Formule 1-zege moest teambaas Toto Wolff terugdenken aan zijn eerste ontmoeting met Russell. “Ik herinner me nog dat hij binnenliep met zijn pak en stropdas en zijn PowerPoint-presentatie”, zegt Wolff. “Hij is de eerste coureur van ons nieuwe juniorprogramma die een race heeft gewonnen”, kan hij zijn geluk niet op.

Russell, die in 2017 bij het opleidingsteam van Mercedes kwam, heeft daar wel hard voor moeten vechten, benadrukt Wolff. “We hebben hem altijd harde doelen gesteld. Hij moest de GP3 winnen, hij moest de Formule 2 winnen en dat deed hij allebei in zijn debuutseizoen.”

Vervolgens kwam Russell in de Formule 1 bij Williams terecht, waar hij uiteindelijk drie jaar aan de slag ging ter voorbereiding op het zitje bij Mercedes. Wolff geeft toe dat die drie jaren misschien te veel van het goede waren. “Het was de beste leerschool die hij kon krijgen, maar misschien een jaar te lang”, stelt de Oostenrijker. “Maar wat nu het meest relevant is, is dat hij verdiend Grand Prix-winnaar is.”