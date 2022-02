Mercedes-teambaas Toto Wolff hoopt dat Ferrari zich dit jaar weer vooraan meldt en gaat strijden om de zeges. Dat is voor de fans van de sport ook belangrijk, stelt Wolff.

De laatste zege van Ferrari dateert van 2019, toen Sebastian Vettel de Grand Prix van Singapore op zijn naam schreef. Het beroemde team kende vervolgens een dramatisch 2020, waarin het niet meer om podiums of zeges streed maar regelmatig al moeite had om Q3 te bereiken. Vorig jaar klom het team weer uit dat diepe dal en kwam het in de buurt van de zege, maar Mercedes en Red Bull hadden de overhand. Mercedes-teambaas Toto Wolff hoopt in ieder geval dat Ferrari zich dit jaar weer vooraan meldt.

“Als een fan houd ik van Ferrari”, zegt Wolff tegen Sky Sports. “Het is de grootste naam in de Formule 1. Het kan niet zo zijn dat Ferrari niet strijdt om zeges en kampioenschappen. Kampioenschappen winnen is iets anders, alles moet op zijn plaats vallen om dat te bereiken maar ik denk dat Ferrari in de mix hoort te zitten voor de fans van de sport.”

“We hebben ze de afgelopen jaren gemist”, vervolgt Wolff. “Met de passie die iedereen bij Ferrari, en de Tifosi, heeft is het belangrijk dat de nieuwe auto competitief is.” Uiteindelijk hoopt Wolff dat het nog spannender wordt dan dat en dat ‘een aantal teams’ dit jaar races winnen. “Persoonlijk sluit ik geen enkel team uit”, aldus de Oostenrijker. “Iedereen kan hoog in het klassement staan aan het begin van het seizoen. Je zag het maar in 2009 met de dubbele diffuser: als een team gamechangers heeft gevonden, dan kan iedereen een voorsprong hebben.”

Foto: Ferrari