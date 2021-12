Mercedes-teambaas Toto Wolff hoopt dat het kampioenschap op een eerlijke manier eindigt in Abu Dhabi. Hij vindt dat de ‘snellere auto en coureur’ moeten winnen en dat de titel niet bepaald moet worden door een botsing waarbij Max Verstappen en Lewis Hamilton elkaar uitschakelen.

Verstappen en Hamilton hebben er 21 races over gedaan om met een gelijke stand naar de laatste race te gaan. Verstappen strijdt daar voor zijn eerste titel, Hamilton hoopt voor een record te gaan door zijn achtste te pakken en daarmee officieel boven het record van Michael Schumacher te komen. De twee hebben hard op de baan gestreden en dat het erom spant was te zien in Saoedi-Arabië, waar de twee aan het stoeien waren met elkaar en zelfs botsten nadat Verstappen zijn plek wilde teruggeven aan Hamilton.

Zondag wachten 58 spannende ronden op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Tenminste, dat is waar Mercedes-teambaas Toto Wolff op hoopt. “Ik hoop dat de race genoeg gevolgen heeft dat iedereen ervan leert en zich aanpast voor de laatste race in Abu Dhabi”, zei Wolff na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië. “Ik denk dat soortgelijk rijden, als het door de stewards als over de streep zou worden beschouwd, ook zou worden bestraft in Abu Dhabi en dat zou voor iedereen een rommelige situatie kunnen opleveren.”

“Dit kampioenschap heeft niet een resultaat verdiend dat door een botsing is beïnvloed”, vervolgt Wolff. “Dus ik heb in dat geval veel vertrouwen in het zelfregulerende systeem. De snellere auto met de snellere coureur zou het kampioenschap moeten winnen, het moet niet gewonnen worden door elkaar uit te schakelen”, aldus de Oostenrijker.