Na een tegenvallende triple header staat het team van Mercedes te popelen om de draad weer op te pakken in Canada. De verbeterde prestaties in Spanje, ten opzichte van Imola en Monaco in de twee weken daarvoor, stemde teambaas Toto Wolff al gerust, maar de Oostenrijker ziet dat zijn renstal nog ‘consistenter’ moet worden als het Ferrari om plek twee in het kampioenschap wil uitdagen.

Mercedes is de tweede plek in het constructeurskampioenschap kwijt. De Zilverpijlen pakten tijdens de afgelopen triple header niet meer dan achttien WK-punten, waardoor Ferrari aan het Duitse team voorbij kon komen. Mercedes staat echter maar zes punten achter op de Scuderia, en staat daarom te popelen om in Canada weer de ‘draad op te pakken’.

Teambaas Toto Wolff zag namelijk al verbetering binnen het team tijdens de GP Spanje, en wil graag die progressie voortzetten in Montréal. “We lieten een verbeterde prestatie zien in Barcelona en dat is iets voor ons om op voort te bouwen”, vertelt de teambaas in de voorbeschouwing. Toch is er nog wel degelijk werk aan de winkel voor Mercedes, als ze Ferrari willen uitdagen voor de tweede plek.

Consistenter

Hoewel George Russell, na het veelbesproken gevecht met Max Verstappen, vierde werd in Barcelona, haalde Andrea Kimi Antonelli de eindstreep niet door een mechanisch probleem aan zijn W16. De jonge Italiaan werd zo de eerste Mercedes-coureur sinds Nico Rosberg in 2013 die drie races achter elkaar geen punten pakte.

“We weten echter dat we consistenter moeten zijn en vooruitgang moeten blijven boeken met de W16 als we iets van onze vorm van eerder dit seizoen willen terugvinden”, geeft ook Wolff toe. “In 2024 reden we hier een sterke race en ik hoop dat we dat niveau deze keer kunnen herhalen.” Zowel George Russell als toenmalig Mercedes-coureur Lewis Hamilton reed vorig jaar op het Circuit Gilles Villeneuve de top-vijf in.

