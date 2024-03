De Grand Prix van Australië is er eentje om te vergeten voor het team van Mercedes. Teambaas Toto Wolff wil ‘zichzelf op de neus slaan’ na dat allebei de zilverpijlen de finish niet haalden na een ‘wrede’ dag.

Lewis Hamilton moest zijn W15 al in de vijftiende ronde aan de kant zetten met motorproblemen. Dit na een pijnlijke kwalificatie op zaterdag, waarin hij genoegen moest nemen met een elfde plaats. Al met al een matig weekend voor de zevenvoudig wereldkampioen.

Teamgenoot George Russell crashte met nog één ronde te gaan, nadat zijn auto downforce verloor door een afremmende Fernando Alonso. De Spanjaard kreeg hier een tijdstraf van 20 seconde voor.

Wolff benoemde het “groot tekort aan snelheid” van de auto. “Er waren momenten in de race dat we echt een groot tekort aan snelheid hadden. Er waren ook momenten dat het wel oké was, maar we zijn nog lang niet waar we willen zijn. Dagen zoals vandaag zijn echt wreed.”

Stap achteruit

De Oostenrijker baalt dan ook van het feit dat het team juist een stap achteruit heeft gedaan in de rangorde ten opzichte van vorig jaar. “Als we naar vorig jaar kijken, toen crashte Leclerc en Sainz eindigde buiten de top tien door een tijdstraf. Nu rijden ze 40 seconden voor ons.”

“Dus aan de ene kant, kan ik mezelf wel op de neus slaan. Maar aan de andere kant laat het ook zien dat alles snel kan veranderen, wanneer je het bij het juiste eind hebt.”