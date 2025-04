Mercedes-teambaas Toto Wolff is in zijn nopjes met het verloop van de seizoenstart voor zijn team, maar de renstal heeft geen gevoel van ‘zelfgenoegzaamheid’. De Oostenrijker kijkt vooruit naar het Grand Prix-weekend in Miami, en hoopt daar mede door de opgedane kennis in Jeddah competitiever te zijn.

Met 111 punten staat Mercedes momenteel keurig tweede in het constructeurskampioenschap. En dat terwijl het team nog wacht op de eerste zege van dit seizoen. George Russell kwam in Bahrein nog het dichtstbij, toen hij als tweede over de finishlijn reed. Teamgenoot Andrea Kimi Antonelli pakte als beste resultaat tot nu toe een vierde plaats tijdens de openingsrace in Melbourne, en reed tijdens vier van de vijf races de top-tien in.

“We hebben een goede start van het seizoen gehad, maar we hebben niet het gevoel dat we nu recht hebben op een gevoel van zelfgenoegzaamheid”, vat teambaas Toto Wolff de seizoenstart van Mercedes in de voorbeschouwing van Miami samen. De Formule 1 vertrekt aankomend weekend naar de Amerikaanse stad, waar Mercedes naar verluidt een nieuwe livery meeneemt en voor één race als de Pink Arrows door het leven gaat.

Competitiever

Wolff stelt in ieder geval alvast duidelijke doelen voor zijn team tijdens het Amerikaanse raceweekend. “We willen het positieve traject dat we tot nu toe in de eerste vijf races hebben afgelegd voortzetten en uitbouwen. Saoedi-Arabië was een uitdagendere Grand Prix, maar met hoge temperaturen en dezelfde bandensamenstelling als in Jeddah hebben we veel geleerd dat we mee kunnen nemen naar Miami. We hopen dan ook competitiever te zijn.”

