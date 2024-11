Mercedes-teambaas Toto Wolff onthult dat hij het nog altijd goed kan vinden met Jos Verstappen. De Oostenrijker probeerde tijdens het 2024-seizoen meermaals om Max Verstappen te verleiden naar Mercedes over te stappen, maar is alsnog blij met George Russell en Andrea Kimi Antonelli als coureurs voor 2025. Toch sluit Wolff een overstap van Verstappen in de toekomst nog niet uit.

Lewis Hamilton verraste al vroeg in het seizoen vriend en vijand door aan te kondigen naar Ferrari te vertrekken. De zevenvoudig wereldkampioen rijdt al sinds 2013 voor Mercedes, maar maakt nu plaats voor een nieuw talent bij het Duitse team. De renstal besloot uiteindelijk om rookie Andrea Kimi Antonelli in 2025 in het stoeltje naar George Russell te zetten.

Wolffs keuze voor de jonge Italiaan betekent dat de line-up van Mercedes voor volgend jaar vaststaat, maar de Oostenrijker sluit nog altijd niet uit dat er geen plaats is voor Max Verstappen in Brackley. “Ik denk dat het nu natuurlijk voelt om naar de volgende generatie te gaan. Max is een geweldige coureur en een interessante persoonlijkheid. God weet wat er in de toekomst gebeurt”, vertelt Wolff in de High Performance-podcast.

Hoewel de Oostenrijker al langere tijd probeert om de drievoudig wereldkampioen naar zijn team toe te krijgen, is hij blij met de keuze voor Russell en Antonelli. “Maar met Kimi en George in de auto, echte Mercedes-junioren van eigen bodem, hebben ze elke stap in hun carrière die we hebben gesteund, waargemaakt. Ik kijk erg uit naar die situatie.”

Jos Verstappen

Betekent Wolffs keuze voor Antonelli dat Verstappen helemaal nooit in een Mercedes-bolide zal rijden? De Oostenrijker houdt nog altijd de hoop dat het toch een keertje gebeurt. De teambaas kan het in ieder geval goed met Verstappens vader Jos vinden.

“We kunnen het heel goed met elkaar vinden, (als is het, red.) niet altijd even zichtbaar voor het publiek. Ik ken Jos al heel lang. Hij is van mijn leeftijd. We hebben dezelfde kijk op racen”, legt Wolff uit. “Ik zou niet willen dat het jaar 2021 (de titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton, red.) een schaduw zou werpen op de persoonlijke relatie die we hebben. Het was al erg genoeg dat jaar, maar de relaties zijn intact.”

