Het Formule 1-seizoen is pas twee races verder, met de derde race die morgen van start gaat, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff lijkt de handdoek al in de ring te gooien. Volgens de Oostenrijker zal Mercedes dit jaar ‘waarschijnlijk niet’ om de titel kunnen strijden, waardoor ze nu elk weekend ‘als een test’ moeten zien.

Na acht succesvolle, dominante jaren in de Formule 1 worstelt Mercedes dit seizoen om de W13 op snelheid te krijgen. Het team staat dan wel tweede bij de constructeurs, maar heeft dat voor een deel te danken aan de dubbele uitvalbeurt van Red Bull in Bahrein. Bovendien is het gat naar Ferrari met veertig punten groot te noemen. Het loopt hoe dan ook nog niet lekker bij Mercedes, al blijven Lewis Hamilton en George Russell nog hoopvol dat de problemen snel opgelost worden. Hamilton gaf al aan dat hij zich zo snel mogelijk in de titelstrijd wil mengen, maar teambaas Toto Wolff heeft dan slecht nieuws.

“Uiteindelijk zullen we dit jaar waarschijnlijk niet kunnen strijden om de titel omdat het ons gewoon ontglipt, maar dit is niet zijn laatste jaar”, doelt Wolff in gesprek met het Duitse Sky Sports op Hamilton, die ook nog voor 2023 een contract heeft bij het team. “We moeten de raceweekenden nu als een test zien om de auto klaar te maken, om er volgend jaar te staan”, lijkt Wolff Mercedes al na twee races af te schrijven voor de titel.

Weinig hoopgevend voor Hamilton en Russell dus, al was Wolff wel tevreden met het resultaat in de kwalificatie. Hamilton start vanaf de vijfde plek, Russell start een plekje achter zijn landgenoot. “Dat was een goed resultaat voor ons. We hebben waarschijnlijk zelfs beter gepresteerd, aangezien Alonso voor ons had gestaan zonder zijn crash.”

“Maar als je bedenkt dat we voor enkele uitdagingen staan, dan heeft het team erg goed gewerkt om alles uit de auto te halen na twee moeizame vrije trainingen gisteren”, vervolgt Wolff. “De coureurs hebben de kansen gemaximaliseerd met de auto die ze nu onder zich hebben. Het is geweldig dat ze een positieve benadering hebben nu we blijven leren”, besluit de Oostenrijker.

Foto: Motorsport Images