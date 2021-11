Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt dat mensen de omvang van de prestaties van Lewis Hamilton pas na zijn vertrek uit de Formule 1 zullen begrijpen. De Oostenrijker is van mening dat de zevenvoudig wereldkampioen momenteel niet genoeg waardering krijgt voor zijn verrichtingen.

Hamilton kwam in 2007 in de Formule 1 terecht bij McLaren, waar hij direct een lastige strijd had met teamgenoot Fernando Alonso. Een jaar later veroverde Hamilton al de titel en hij zou nog enkele jaren bij McLaren blijven, maar de overstap naar Mercedes in 2013 bracht hem zijn grootste successen.

De zevenvoudig wereldkampioen heeft meerdere records verbroken in de Formule 1. Hamilton heeft maar liefst honderd zeges behaald in 283 Grand Prix, veroverde 101 keer de poleposition en stond in totaal 177 keer op het podium. Toch waarderen mensen de prestaties van Hamilton nog niet genoeg, stelt Mercedes-teambaas Toto Wolff.

“Ik denk dat Lewis hier niet om meerdere redenen de waardering krijgt die hij zou moeten krijgen”, zegt Wolff in gesprek met de Daily Mail. “Hij had bij McLaren direct veel succes en het verhaal van zijn leven vroeger, de financiële problemen, het racisme waarmee hij te maken had, is iets dat niet in de publieke belangstelling stond.”

“Mensen zagen dat niet”, vervolgt Wolff. “Zij zagen een jongeman in de Formule 1 komen die direct succesvol was. Omdat hij een extravagant figuur is, polariseert hij nog meer. Mensen kunnen daar niet mee omgaan. Pas als hij met pensioen gaat zullen mensen de omvang van zijn prestaties begrijpen”, aldus de Oostenrijker.

