Toto Wolff zou Adrian Newey wel graag aan zijn Mercedes-team willen toevoegen. De Oostenrijkse teambaas plaatst echter wel gelijk twee kanttekeningen bij een eventuele aanstelling van de Britse topontwerper. Volgens Wolff zit Mercedes namelijk op dit moment niet op een ‘Messias’ te wachten.

Afgelopen mei werd bekend dat Red Bull-topontwerper Adrian Newey Red Bull in 2025 gaat verlaten. De Brit heeft nog niet onthuld wat hij na zijn vertrek bij de Oostenrijkse renstal wil gaan doen, waardoor Newey al met verschillende renstallen is verband is gebracht. Mercedes-teambaas Toto Wolff zei ook Newey zeker niet weg te zullen sturen, mocht de ingenieur naar Mercedes toe willen komen.

“Ik denk dat geen enkel team Adrian weg zal sturen, maar hij moet wel in de organisatie passen en hij moet het willen”, gaf Wolff als twee voorwaarden op voor een eventuele aanstelling van Newey, tegenover Sky F1.

Het Mercedes-team zit de laatste tijd weer in de lift, met als hoogtepunt de overwinning van George Russell in Oostenrijk. Tijdens de kwalificatie van zijn thuisrace wist Russell ook de polepositie te pakken, op de voet gevolgd door Lewis Hamilton op P2. De moeilijkere tijden van Mercedes lijken hierdoor voorlopig verleden tijd. Wolff zegt daarom dat zijn team momenteel ook niet op zoek is naar een ‘redder’ in de vorm van Newey. “Ik denk dat je altijd moet kijken naar mogelijkheden, maar het is niet zo dat we vandaag de dag wachten op een Messias”, legt de Oostenrijker uit.

Wolff ontevreden met 2026-plannen

Waarvoor Mercedes wel een Messias zou kunnen gebruiken, is de ontwikkeling van de 2026-auto. In 2026 wordt namelijk het nieuwe Formule 1-regelement van kracht, en Wolff is nog niet enthousiast over de plannen voor deze regelgeving. “De huidige regelgeving ziet er niet bijzonder geweldig uit,” beweerde Wolff, “maar het is werk in uitvoering.” De teambaas hoopt dat de FIA nog wil onderhandelen om de Formule 1 vanaf 2026 spannender te maken.

