Toto Wolff vindt het eigenlijk ‘genânt’ om over leiderschap bij Mercedes te praten. De teambaas staat al meer dan een decennium aan het hoofd bij de Zilverpijlen, maar ziet zichzelf nog altijd vooral als onderdeel van het collectief. De Oostenrijker voelt zich geroepen om het verdere team, zijn ‘stam’, te beschermen, al schuwt hij het niet om daarbij risico’s te nemen: ‘Ik neem wel alleen maar berekende risico’s’.

Toto Wolff staat sinds 2013 aan het roer van Mercedes, en heeft in zijn tijd bij de Zilverpijlen al heel wat succes gekend. Niet alleen won de renstal acht keer het constructeurskampioenschap, ook Lewis Hamilton en Nico Rosberg zorgden samen voor zeven coureurstitels voor Mercedes. Wolff is daarmee een van de succesvolste teambazen uit de Formule 1-geschiedenis, maar zelf praat hij liever niet over zijn leiderschap.

“Ik vind het gênant om over leiderschap te praten”, zegt Wolff zelfs in een uitgebreid interview met Forbes. “Dit idee van één leider is iets waar ik echt moeite mee heb. Ik zou niet de beste CFO, de beste CMO en de beste CEO in één kunnen zijn. Ik zie mezelf als onderdeel van dat team. Als er een definitieve beslissing moet worden genomen, dan doe ik dat. Maar ik vertrouw op het collectief.” Volgens de Oostenrijker is het zijn taak om binnen Mercedes een omgeving te creëren die zowel beschermt als stimuleert. “Ik zie het een beetje als mijn stam, ik moet ze beschermen. Maar tegelijkertijd moet ik ook voor een duidelijk doel zorgen.”

Dat betekent niet dat de Oostenrijker helemaal geen risico’s durft te nemen met Mercedes. Zo was het Wolffs idee om Andrea Kimi Antonelli direct bij de Zilverpijlen zijn debuut te laten maken. “Ik neem alleen berekende risico’s. En berekende risico’s betekenen dat zelfs het slechtst mogelijke resultaat iets is waar ik mee kan leven”, legt hij uit.

2026-reglementswijzigingen

Toch ging het Mercedes onder het leiderschap van Wolff niet alleen maar voor de wind. De Zilverpijlen sloegen in 2022 – de laatste keer dat de Formule 1 rigoureuze reglementswijzigingen onderging – de plank volledig mis. “Dat was de eerste keer dat we het niet goed hebben gedaan bij Mercedes”, geeft Wolff toe. Vooruitkijkend naar 2026, wanneer de F1 wederom een geheel nieuw reglement introduceert, ziet de teambaas een nieuwe start. ”Dat is waar de Formule 1 voor staat: innovatie, hightech en het snelste laboratorium ter wereld zijn.”

