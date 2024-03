Sebastian Vettel nam nog geen anderhalf jaar geleden in Abu Dhabi met een hele serie donuts afscheid en onder luid applaus afscheid van de Formule 1. Maar de kans dat hij terugkeert en Lewis Hamilton in 2025 opvolgt bij Mercedes wordt steeds groter nu teambaas Toto Wolff die optie serieus overweegt.

Het begon afgelopen week met een openhartig interview in een Zwitserse krant, waarin Vettel (36) verklaarde tevreden en gelukkig te zijn met een leven zonder Formule 1. Het antwoord op de vraag of hij open zou staan voor een mogelijke rentree liet de viervoudig wereldkampioen desondanks in het midden. “Geen harde nee, geen harde ja.”

Mercedes’ teambaas Toto Wolff (52) las Vettels repliek met interesse. Hij is immers op zoek naar een geschikte vervanger voor Lewis Hamilton, die de renstal in de afgelopen tien jaar zeven wereldtitels schonk. Wolff twijfelt of hij in 2025 een jonge coureur – de 17-jarige Italiaan Andrea Kimi Antonelli uit het opleidingsteam is daarvoor een belangrijke kandidaat – of een routinier naast George Russell moet zetten, zo zegt hij in Bahrein tegen Bild Zeitung. “Seb is een monument in de sport en heeft nog steeds de snelheid.” Wolff wil, om rust in de tent te krijgen, snel een opvolger voor Hamilton contracteren. “na drie, vier races moeten we een besluit nemen: jeugd of ervaring.”

Mocht Vettel inderdaad terugkeren in de Formule 1, dan zou hij voor de tweede keer eenzelfde route kiezen als zijn grote voorbeeld en vriend Michael Schumacher. Die koos na een succesvolle periode bij Benetton (twee wereldtitels) voor een uitdagende overstap naar Ferrari, Vettel deed hetzelfde nadat hij bij Red Bull vier keer wereldkampioen was geworden. Schumi keerde enkele jaren na zijn pensioen eveneens terug in de Formule 1: bij Mercedes.

