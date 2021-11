Mercedes-teambaas Toto Wolff verwacht dat George Russell zich volgend jaar goed zal aanpassen aan het Mercedes-systeem. Daarvoor moet de jonge Brit wel een teamspeler zijn, benadrukt Wolff.

George Russell mag zichzelf volgend jaar bewijzen bij Mercedes nadat hij drie jaar achteraan reed met Williams, dat niet competitief genoeg was. De Mercedes-junior wordt de teamgenoot van Lewis Hamilton en heeft zelf al aangegeven dat hij niet zomaar als tweede coureur naar het team zal gaan. De Brit zal echter wel aan het teambelang moeten denken, benadrukt Mercedes-teambaas Toto Wolff.

“Ik verwacht dat hij goed aansluit bij het Mercedes-systeem”, zegt Wolff tegen Speedweek. “Dat betekent dat hij moet leren. Het maakt niet uit of hij langzamer of sneller is dan Lewis, of op hetzelfde niveau zit. Russell moet een teamspeler zijn. Bij ons is het team de ster, niet een individu.”

Lees ook: Wolff gelooft in goed resultaat in Mexico: ‘Dit jaar is alles mogelijk’

Aan de andere kant moet Valtteri Bottas na vijf jaar dus plaatsmaken voor de komst van Russell. De Fin vertrekt zelf naar Alfa Romeo voor een nieuwe uitdaging. Hij hoopt het team, dat de afgelopen jaren met name in de achterhoede te vinden was, wat meer naar de middenmoot te slepen. Wolff verwacht dat Bottas de leidersrol op zich zal nemen bij Alfa Romeo.

“Hij kan het team naar voren brengen”, meent Wolff. “Hij is zeker geen fenomeen zoals Lewis of Max, wat zeer zeldzaam is, maar bijvoorbeeld in Turkije reed hij beter dan die twee”, aldus de Oostenrijker.

FORMULE 1 nr. 15 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen. Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.