Wel of geen team orders: het is het probleem waar McLaren in 2025 mee worstelde toen de interne titelstrijd tussen Lando Norris en Oscar Piastri losbarstte. Een seizoen later dreigt Mercedes in hetzelfde schuitje te komen zitten, al is het Formule 1-jaar nog jong. Teambaas Toto Wolff bevestigt dat hij voorlopig zijn beide coureurs, Andrea Kimi Antonelli en George Russell, daarom ook wil laten racen: ‘Tegen het einde van het seizoen zullen we zien of er wel iets moet gebeuren’.

Negen WK-punten. Dat is momenteel het verschil tussen kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli en zijn teamgenoot George Russell. De twee Mercedes-coureurs zijn de enige twee die dit jaar een Grand Prix hebben gewonnen, waardoor de verwachting momenteel is dat een van de twee coureurs dit jaar wel eens de wereldtitel kan pakken.

Mercedes zou dan in dezelfde positie als McLaren komen te staan, toen Lando Norris en Oscar Piastri in 2025 nog beiden streden om de titel. De Britse renstal kreeg toen echter kritiek op de team orders die het onder meer tijdens de Italiaanse Grand Prix gaf aan Piastri, om het speelveld zo gelijk te houden tussen haar twee coureurs.

‘Momenteel hebben coureurs de vrije hand’

Hoewel het seizoen met nog maar drie verreden Grands Prix pas net onderweg is, sluit Toto Wolff niet uit dat Mercedes op een gegeven moment toch kan overgaan op team orders. “We hebben nog maar drie races gehad. De auto is goed, dus we moeten zo door blijven gaan en de coureurs de juiste instrumenten geven om te blijven winnen en kostbare punten te scoren”, vertelde de Oostenrijkse teambaas aan de media.

“Tegen het einde van het seizoen zullen we dan zien hoe de puntenverdeling eruitziet en of er iets moet gebeuren”, hintte Wolff op eventuele team orders. “Maar op dit moment hebben beide auto’s de vrije hand. Zolang er altijd een marge tussen de auto’s blijft, zit het wel goed.”

Irvine waarschuwt

Oud-Formule 1-coureur Eddie Irvine waarschuwt Wolff alvast voor het gebruik van team orders, ook later in het seizoen. “Er staat te veel op het spel en de coureurs presteren ongeveer even goed”, ziet de viervoudig Grand Prix-winnaar. “Daarom kan Toto Wolff niet ingrijpen met team orders. Hij heeft zeer spannende situaties meegemaakt toen Lewis Hamilton het opnam tegen Nico Rosberg en later tegen Max Verstappen. Bij die laatste gelegenheid vond er een ernstig ongeluk plaats op Silverstone.”

