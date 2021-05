Red Bull vist de laatste weken het nodige motortalent uit de Mercedes-vijver, maar volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is het uitgesloten dat het de grootste vis aan de haak slaat: Andy Cowell.

Cowell kondigde medio 2020 zijn vertrek aan als Mercedes’ ‘motorbaas’. De Brit, die jarenlang aan het hoofd stond van Mercedes AMG High Performance Powertrains, zoals de motorafdeling voluit heet, is nu op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Sinds zijn vertrek bij Mercedes, lijkt Cowell een felbegeerd doelwit voor Ferrari en nu dus ook Red Bull, nu dat een eigen motorafdeling opzet. Volgens Wolff is het echter uitgesloten dat Cowell daar terechtkomt. Sterker nog, volgens Wolff zien we Cowell op korte termijn sowieso niet terug in de sport.

“Ik spreek Andy regelmatig. Hij wil gewoon wat anders doen, niet alleen bekendstaan om zijn werk in de Formule 1”, vertelt Wolff geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine. “Andy heeft spannende ideeën over technologie en duurzaamheid. En hij heeft ook gezegd: ‘Als ik in de Formule 1 verder wilde, was ik wel bij Mercedes gebleven’.”

