Mercedes reorganiseert motorafdeling: motorbaas Andy Cowell vertrekt

Mercedes reorganiseert haar motorafdeling met ingang van 1 juli, met ‘motorbaas’ Andy Cowell die zijn rol als managing director neerlegt. Hij wordt door een klein comité opgevolgd.

Cowell maakte in januari al aan Mercedes kenbaar iets anders te ambiëren en heeft daarom de afgelopen maanden met teambaas Toto Wolff en Mercedes’ chief operating officer Markus Schäfer aan zijn opvolging gewerkt. Cowells rol bij Mercedes’ motorafdeling Mercedes AMG High Performance Powertrains (HPP) wordt in naam overgenomen door Hywel Thomas, die voortaan managing director op zijn visitekaartje heeft staan.

De transitie komt op een belangrijk moment voor Mercedes, met teambaas Wolff die eerder deze maand nog verklaarde te denken dat alle vier de motorfabrikanten in de Formule 1 (Mercedes, Ferrari, Renault, Honda) op een nagenoeg gelijkwaardig niveau zitten. Toch haalde hij nog wel aan dat de Ferrari vorig jaar het sterkst was. Eigenlijk is dat al sinds medio 2018 zo, met de Mercedes V6 die in het begin van het hybridetijdperk (vanaf 2014) toonaangevend was, maar dat qua power niet meer lijkt te zijn.

Met het vertrek van Cowell wordt Thomas vanaf 1 juli als managing director ook gelijk de hoofdverantwoordelijke voor Mercedes’ Formule 1-motoren. Hij krijgt echter wel een ‘seniormanagementteam’ naast zich. De verschillende hoofdrolspelers daarvan richten zich op onder meer de aandrijflijn voor Mercedes’ Formule E-team en de ontwikkeling van de hybridemotor voor Mercedes’ Project One-hypercar, naast de Formule 1-motor de ‘speerpunten’ van Mercedes HPP.

Cowell, die sinds 2004 in dienst was van Mercedes en sinds 2013 managing director van Mercedes HPP, blijft tijdens de aanvankelijke overgangsperiode nauw met Thomas samenwerken. Daarnaast wordt hij ‘tot en met tenminste 2021’ consultant zijn bij een ‘groot project’ van Mercedes HPP. “Na zestien jaar bij Mercedes HPP vind ik het echter tijd voor een nieuwe uitdaging”, aldus Cowell.

