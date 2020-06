Wolff: ‘Alle motorfabrikanten zitten tegenwoordig op een vergelijkbaar niveau’

Heb je liever een Ferrari, Mercedes, Renault of een Honda? Qua smaak en straatauto’s valt er over te twisten. Heb je het puur over Formule 1-motoren, dan bestaat er volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff weinig verschil.

Door Luis Vasconcelos

In een rondetafelgesprek op afstand met geselecteerde, internationale media waaronder FORMULE 1 wordt Wolff gevraagd of hij denkt dat het Mercedes dit jaar gaat lukken Ferrari op motorisch vlak bij te benen, met de Italiaanse krachtbron die eigenlijk al sinds 2018 als de sterkste in de sport wordt gezien.

“Vorig jaar was Ferrari’s motor een stuk sterker, maar dit jaar valt er nog weinig over te zeggen. Iedereen draait z’n motor immers pas in de kwalificatie en race helemaal open, en daar is nog geen sprake van geweest”, analyseert Wolff.

“Ik ben echter altijd pessimistisch ingesteld, dus in mijn ogen moeten we ze bijhalen. We moeten straks direct een betrouwbare en sterke motor hebben die ook over goede driveability beschikt, en dan hopen dat het genoeg is”, aldus de veeleisende en ambitieuze Mercedes-chef.

“Tegelijkertijd wil ik ook Honda en Renault echter niet uitvlakken”, zo waarschuwt Wolff. “Ik denk namelijk dat alle vier de motorfabrikanten tegenwoordig op een vrij gelijkwaardig niveau zitten”, zo verwacht Wolff dat er weinig verschil tussen de verschillende krachtbronnen zal bestaan in 2020.

Dat laatste is wel zo handig nu er over een mogelijke engine freeze gesproken wordt als volgende stap om de kosten te beperken. Renault en Honda hebben al aangegeven tevreden te zijn over hun progressie de laatste jaren en open te staan voor een dergelijke kostenbesparende maatregel.

