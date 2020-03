FIA-baas Todt geeft toe dat geheime schikking Ferrari zijn keuze was

FIA-president Jean Todt geeft toe dat de geheime schikking met Ferrari zijn beslissing was. Todt, die in de gloriejaren met Michael Schumacher teambaas van de Italiaanse renstal was, vertelt dat hij advies kreeg van onder andere F1-baas Chase Carey.

Todt verklaart zijn keuze in een brief, gelezen door Daily Mail. “Er waren drie verschillende mogelijkheden: de zaak afsluiten, de zaak voor de rechtbank brengen of een schikking treffen. Deze beslissing moet door de president van de FIA (Todt zelf, red.) worden genomen.”

In de brief staat ook dat de Fransman toestemming aan F1-CEO Carey heeft gevraagd. “Todt kreeg advies van Carey en verschillende afdelingen (technisch, juridisch en financieel) binnen de FIA. Verder schakelde hij de hulp in van een externe advocaat, maar hij blijft eindverantwoordelijke.” Ook Carey schrijft op zijn beurt een brief. Hierin meldt hij dat noch hij, noch zijn collega’s een rol in de Ferrari-schikking hebben gespeeld.

Todt reageert in zijn brief ook op de woedende, niet-Ferrari-aangedreven teams. De FIA-president zegt dat de autosportfederatie zonder toestemming van de Scuderia geen details over de schikking mag vrijgeven. De oud-Ferrari-teambaas is het ermee eens dat iets illegaal was aan de motor van de Italianen, maar zegt dat er geen hard bewijs is dat dit kon aantonen.

Ondertussen zijn ook de vragen van de teams omtrent de Ferrari-kwestie naar buiten gekomen. De opvallendste hiervan: “Waarom zouden de teams de FIA nog moeten vertrouwen?” De teams lijken hiermee de technische capaciteiten van de autosportbond om de F1 te reguleren in twijfel te trekken.