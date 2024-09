Mercedes-teambaas Toto Wolff begrijpt wel waarom McLaren zoveel moeite heeft met het geven van teamorders. Het team kreeg na de race op Monza veel kritiek op hun besluit om Oscar Piastri en Lando Norris gewoon te laten racen. Wolff heeft met vergelijkbare situaties binnen Mercedes te maken gehad, waardoor hij McLarens teambaas Andrea Stella wel een kleine tip kan geven.

McLaren stond tijdens de race op Monza ineens voor een dilemma: moest het team zijn coureurs gewoon laten racen of via teamorders Piastri en Norris van plaats laten wisselen? De renstal koos voor het eerste, waardoor Norris kostbare punten voor zijn gooi naar de wereldtitel misliep.

Mercedes-teambaas Wolff is niet onbekend met dit soort situaties, en snapt daarom ook dat McLaren momenteel voor moeilijke keuzes staat. “Als je als raceteam aan het front staat, zit je plotseling tussen twee vuren”, legt Wolff uit, tegen Motorsport Week. “We (de teams, red.) willen er zeker van zijn dat de beste wint, maar als het aan de andere kant begint te disfunctioneren en je teamprestaties beïnvloedt, hoe reageer je daar dan op?”

“Het is dus moeilijk om dat koord te bewandelen en er is geen universele waarheid over hoe je ermee om moet gaan”, vervolgt Wolff. “Uiteindelijk wil je geen kampioenschap verliezen met drie of vijf punten die je makkelijk had kunnen halen.” De Mercedes-teambaas lijkt met die laatste uitspraak zijn collega’s wel een kleine tip te geven.

Racersziel

Volgens Wolff is het wel fijn voor McLaren dat teambaas Andrea Stella aan het roer staat, want de Italiaan heeft ervaring met strijdende teamgenoten en het geven van teamorders. “Hij heeft het allemaal meerdere keren voor zijn ogen zien gebeuren bij Ferrari (tussen 2000 en 2014, red.)”, aldus Wolff. “Hij heeft die racersziel die het niet wil doen en ze wil laten racen, maar ik denk dat ze na deze race tot een conclusie gaan komen: hoe gaan we dit aanpakken?”

