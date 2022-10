Mercedes-teambaas Toto Wolff spoort George Russell en Lewis Hamilton aan om in de Grand Prix van Mexico alles te geven om voor de zege te gaan. De Oostenrijker had graag gezien dat een van zijn coureurs de poleposition had gepakt, maar ziet vanaf de tweede en derde startplek ‘meer mogelijkheden’.

Het was voor Mercedes de beste kwalificatie van het seizoen. Russell noteerde in Mexico de tweede tijd, Hamilton moest met een verschil van vijf duizendsten van een seconde genoegen nemen met de derde tijd. Het team oogde sterk op het Autódromo Hermanos Rodríguez, waar het eerder op de zaterdag nog de boventoon voerde in de derde vrije training.

Dat Mercedes er na de updates in Austin weer beter voor staat, leidt tot optimisme bij teambaas Toto Wolff. “We komen er wel”, zegt de opgeluchte Wolff tegen Viaplay. “We waren heel sterk in de derde vrije training, maar verloren wat snelheid richting de kwalificatie toe. Maar het is mooi dat we hier in de mix zitten.”

“Als we op poleposition hadden gestaan, wat we graag gewild hadden,” grapt Wolff, “dan had Max ons waarschijnlijk op het rechte stuk opgegeten omdat zij zo’n vier tot vijf kilometer per uur sneller zijn. Maar vanaf de tweede en derde plek starten biedt ons meer mogelijkheden. We zullen wel zien wie als eerste door bocht 1 komt.”

Het is met de verwachte hoge temperaturen nog maar de vraag of de teams weer voor de in Mexico bekende eenstopper gaan, of dat ze toch tot de tweestopper gedwongen worden. “Het zit tussen de eenstopper en de tweestopper in”, verwacht Wolff. “De simulaties zijn niet helemaal duidelijk. Het hangt allemaal van de temperatuur af. Als deze stijgt, dan wordt het misschien een tweestopper.”

Wolff spoort Russell en Hamilton aan om er hoe dan ook voor te gaan in de race. “We moeten hier proberen voor de zege te gaan”, aldus de Oostenrijker.

Foto: Motorsport Images