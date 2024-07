Toto Wolff legt uit waarom Mercedes Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van België twee keer naar binnen riep. De Mercedes-coureur klaagde over deze keuze van zijn team na de race. Volgens de teambaas was het besluit om Hamilton alsnog binnen te roepen echt “het juiste om te doen”.

Het was een opvallend moment na de Belgische Grand Prix: Hamilton deelde een kleine sneer uit aan Mercedes. De coureur trok de beslissing van zijn team om hem voor een tweede pitstop binnen te roepen in twijfel. Teamgenoot Russell bleef wel langer buiten, en kon tot over de streep op zijn harde banden doorrijden. Hoewel Russell uiteindelijk werd gediskwalificeerd, baalde Hamilton vlak na de race wel nog even. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen waren zijn banden namelijk ook nog goed genoeg om op door te rijden.

Wolff legt tegenover Motorsport.com uit waarom Hamilton niet buiten kon blijven. “Als coureur heb je niet het volledige plaatje, want hij zei dat zijn banden goed waren. Maar op dat moment dacht niemand nog aan een één-stopper”, legt Wolff Mercedes’ keuze uit. “We moesten de auto’s erachter dekken, ik denk dat het Piastri en Leclerc waren. Alle anderen maakten logischerwijs ook een tweede pitstop.”

Doordat de andere teams niet aan de één-stopper dachten, stond de strategie ook bij Mercedes niet op de radar. “Wat we met Lewis deden, was absoluut het juiste om te doen. Maar uiteindelijk heeft George (de banden, red.) laten overleven. Het was gewoon niet te voorzien. Dat was wel zo geweest, als alle andere topteams het hadden gedaan.”

Mercedes dacht even aan teamorders

Tijdens de slotfase van de Belgische race kwam Hamilton met grote snelheid steeds dichter bij zijn teamgenoot. De twee Britten kwamen ook vlak achter elkaar over de eindstreep. Toch besloot Mercedes niet om hun twee coureurs van positie te laten ruilen. “Waarschijnlijk als we een ronde meer hadden gehad, hadden we dat wel overwogen”, geeft Wolff eerlijk toe. “Omdat we dan zo P1 zouden beschermen. George was dan als P3 geëindigd. Maar ik ben blij dat we deze beslissing niet hoefden te nemen.”

