Toto Wolff is nog altijd goede vrienden met Lewis Hamilton. De Brit besloot eind vorig jaar zijn Mercedes-uniform te verruilen voor een Ferrari-exemplaar, maar komt nog steeds geregeld bij zijn oude werkgever langs tijdens raceweekenden. Ook op persoonlijk vlak klopt Hamilton nog vaak bij de Oostenrijker aan voor advies, zo onthult Wolff.

De jarenlange samenwerking tussen Lewis Hamilton en Mercedes kwam in 2024 ten einde. De Brit kondigde in februari al aan de Zilverpijlen te verruilen voor Ferrari, maar bleef nog tot en met het einde van het vorige seizoen bij Mercedes in dienst. Toto Wolff onthult hoe zijn team probeerde om geen ‘vijandige gevoelens’ tussen de vertrekkend coureur en zijn toenmalige team te laten ontstaan.

LEES OOK: Wolff grapt over McLaren-deal: ‘Was niet de intelligentste keuze van mijn leven’

“Toen hij besloot om te gaan, had het heel ongemakkelijk kunnen zijn, op het randje van vijandig, en we hebben actief besproken hoe we dat konden voorkomen”, laat Wolff optekenen bij de Wall Street Journal. “We hebben allemaal ons best gedaan om erg meegaand en begripvol te zijn.”

Dat laatste lijkt zeker te zijn gelukt, want Hamilton en Wolff zijn ook in 2025 nog steeds goede vrienden. “Lewis blijft een vriend. In het weekend komt hij zelfs wel eens langs op kantoor”, vervolgt Wolff. “Hij praat dan met de ingenieurs, krijgt wat te eten. Ook reist hij vaak met mij mee terug na een Grand Prix. We hebben de oude bende dan weer bij elkaar: Valtteri Bottas, George Russell, Lewis Hamilton en ik vliegen samen terug.”

Advies van Wolff

Ferrari en Mercedes staan momenteel op de tweede en derde plaats in het constructeurskampioenschap, met slechts een verschil van 12 WK-punten. Volgens Wolff heeft dat echter geen enkel effect op de relatie tussen Hamilton en de Oostenrijker zelf. “Ik probeer heel open te zijn door tegen Lewis te zeggen: ‘Luister, op de baan willen we je verslaan. Daar bestaat geen twijfel over. Maar we hebben al twaalf jaar een vriendschap. We vertrouwen elkaar’.”

LEES OOK: Hamilton hoopt zijn ‘DNA’ in Ferrari-auto van 2026 te verwerken

De vriendschap tussen de twee is zelfs zo sterk dat Hamilton ook voor advies op persoonlijk vlak bij zijn voormalige teambaas aanklopt. “Ik leef een ander leven door zijn ogen, weet je”, legt Wolff uit. “Hij laat me zien met wie hij flirt en met wie hij uitgaat, en vraagt dan: ‘Moet ik voor dit meisje gaan of niet?’ En ik zeg: ‘Ja, dat moet je doen, en vertel me daarna hoe het was!’”

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.