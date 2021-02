Wolff tempert verwachtingen over Mick Schumacher: ‘Hij heeft een leerjaar voor de boeg’

Als zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher zullen de spotlights in 2021 ongetwijfeld op debutant Mick Schumacher gericht staan. Volgens Toto Wolff moet de Duitse jongeling de tijd krijgen om zijn draai te vinden in de Formule 1. “Mick moet een beetje met rust gelaten worden.”

In 2020 kroonde Mick Schumacher zich tijdens zijn tweede jaar in de klasse tot kampioen in de Formule 2, hetzelfde deed hij in 2018 in de Europese Formule 3. Ook daar had hij een jaar nodig om zich aan te passen aan het kampioenschap, om in zijn tweede seizoen naar de titel te stormen. Combineer dat met de immense aandacht en druk die de Formule 1 met zich meebrengt, en er wacht Schumacher junior een moeilijk debuutseizoen in de F1.

Dat beseft ook Toto Wolff. “Mick moet een beetje met rust gelaten worden”, stelt de Mercedes-teambaas in gesprek met Speedweek. “Hij heeft een leerjaar voor de boeg. Hij is zeker een aanwinst voor de Formule 1, maar je moet hem de tijd geven om zijn draai te vinden in deze omgeving.”

Schumacher zal het tijdens zijn debuutseizoen opnemen tegen een van de vroegere rivalen van zijn vader Michael: Fernando Alonso. “Het is een interessante vergelijking tussen de zeer jonge coureurs en een 40-jarige. (Alonso wordt in augustus 40, red.) Fernando is een van de meest getalenteerde coureurs en een echte strijder, hij zal competitief zijn. Alonso zal willen laten zien dat hij het nog steeds kan, daar ben ik vrij zeker van”, aldus Wolff.

