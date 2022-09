Mercedes-teambaas Toto Wolff verdedigt de keuze van zijn team om Lewis Hamilton in de Grand Prix van Nederland in de slotfase niet naar binnen te halen voor een pitstop. Hij legt uit dat hij liever het risico nam om zo de zege te kunnen pakken, dan dat hij voor de tweede en derde plek was gesetteld.

De late safetycar in de Grand Prix van Nederland bood de teams de kans om voor de sprint tot aan de streep nieuwe banden te halen. Mercedes had echter kort daarvoor al George Russell en Lewis Hamilton naar binnen gehaald voor een pitstop, waardoor er twijfels waren aan de pitmuur. Russell maakte in tweede instantie wel een pitstop, Hamilton reed door en was bij de herstart direct gezien.

Het leidde tot een flinke woede-uitbarsting op de boordradio van Hamilton, die als vierde over de streep kwam. “Wij zijn het pispaaltje voor de coureurs”, zegt Wolff daarover tegen Sky Sports. “De emoties lopen hoog op. Je racet voor de zege en dan wordt je zo opgegeten. Het is duidelijk dat dan elke emotie naar boven komt. Als coureur zit je in de cockpit, ben je alleen en zie je niet wat er om je heen gebeurt”, aldus de Oostenrijker, die daarna in gesprek is gegaan met Hamilton.

Volgens Wolff wisten de twee coureurs voor de race al dat Mercedes risico’s zou nemen om de zege te pakken. “Nemen we risico’s om een zege te pakken? Ja, we nemen risico’s”, stelt de teambaas. “Hij reed op een band die slechts vijf ronden oud was. Om dan positie te behouden was het juiste”, verdedigt Wolff de strategie van zijn team.

“Het pakte uiteindelijk niet goed uit voor hem, maar ik neem liever dat risico om voor de zege te gaan met Lewis dan te settlen voor de tweede en derde plek”, voegt Wolff toe.

Of er andere mogelijkheden waren waarmee de kans op een zege groter zouden zijn? Wolff betwijfelt dat. “Je kunt twee dingen doen. Je kunt Lewis naar binnen halen, baanpositie verliezen ten opzichte van Verstappen en George laten doorrijden: dan ben je genaaid. Je kan ze ook allebei binnenhalen: ook dan ben je genaaid. Het was het dus waard om het risico te nemen”, besluit de Oostenrijker.

